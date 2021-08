Une famille au cœur brisé d’un patron de boîte de nuit anti-vaxxer décédé de Covid après s’être moquée d’un jab a dit : « Ne faites pas la même erreur »

LA famille au cœur brisé d’un patron de boîte de nuit anti-vaxxer décédé de Covid a exhorté le public à se faire vacciner.

David Parker, 56 ans, a publié des dizaines de commentaires sur Facebook se moquant du vaccin. Il l’a qualifié d’« expérimental », mais quelques semaines plus tard, il est tombé malade du virus et est décédé à l’hôpital.

Hier, ses proches brisés ont supplié d’autres sceptiques de mettre leurs doutes de côté et d’obtenir le coup.

Son ami proche Steve Wignall a déclaré: « Sa famille est dévastée, ils étaient très proches et s’aimaient beaucoup.

« Mais malgré leur terrible perte, ils aimeraient que l’on sache qu’ils encouragent tout le monde à se faire vacciner parce qu’ils ne veulent pas que les autres souffrent comme ils le sont maintenant. »

David avait été pendant dix ans le directeur extrêmement populaire du Club Louis, à Catterick Garrison, dans le North Yorkshire.

Le club a déclaré dans un communiqué : « C’est avec un immense regret que nous devons annoncer le décès de notre manager, David Parker.

« Il était soigné pour les effets de Covid mais a perdu son combat.

« Au nom de toute la famille Louis, nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis, il nous manquera beaucoup.

« Homme pragmatique, David voudrait que le spectacle continue, alors nous restons ouverts avec l’accord de la famille.

« RIP David, monsieur LOUIS.

David avait publié des centaines de messages critiquant le vaccin, le gouvernement, les médias et les sociétés pharmaceutiques.

Dans un article sur Facebook, il a déclaré : « Je ressens le besoin de publier des informations ici pour les personnes qui ne reçoivent pas une autre version de l’histoire en raison du manque d’impartialité des médias.

Aucun problème de santé sous-jacent

« Lorsque des recherches sont effectuées sur qui finance les médias, cela mène aux sociétés pharmaceutiques. Qui sait qui a raison ou tort. Si je me trompe, je lèverai la main mais je ne resterai pas silencieux.

Il a ajouté: « Je ne reçois toujours pas ce vaccin expérimental jusqu’à ce que plus d’informations soient disponibles sur les effets à long terme. »

Quelques semaines plus tard, il est tombé malade après avoir contracté le virus et a été emmené à l’hôpital Darlington Memorial.

Il est décédé lundi alors qu’il était en forme avant de tomber malade et qu’il n’avait aucun problème de santé sous-jacent.

Steve, 59 ans, est le directeur du bar où David vivait dans un appartement sur le site.

Le couple a attrapé Covid le même jour mais, contrairement à Steve qui est doublement piqué, David a refusé de se faire vacciner.

Steve a déclaré: « Nous avons discuté de la vaccination, nous avons essayé de le convaincre de l’obtenir, mais il ne l’a pas fait.

« Il n’y croyait pas et il n’en voulait pas, c’était par méfiance envers l’élite, franchement, et nous ne pouvions pas le faire changer d’avis.

« Nous avions tous les deux travaillé dans la cuisine chez Louis et nous étions tous les deux cinglés en même temps et nous étions tous les deux malades. J’ai dû aller à l’hôpital moi-même.

« Mais la différence, c’est que j’ai pu récupérer suffisamment pour reprendre le travail après 10 jours après trois tests négatifs, alors que la situation de David s’est aggravée.

« J’ai un problème de santé sous-jacent, mais pas Dave. Il sortait promener son chien trois fois par jour et était en forme et en bonne santé.

« Après l’avoir attrapé, il ne voulait pas faire de tests, ne voulait pas appeler un médecin, alors je l’appelais et le vérifiais.

« Quand il n’y avait pas de réponse à sa porte, je suis entré et dès que je l’ai vu, j’ai appelé une ambulance.

«C’est la chose la plus tragique et la plus horrible qui soit arrivée à un gars absolument merveilleux.

« Les gens craignent que le vaccin ne provoque des caillots sanguins, mais Dave est mort avec des caillots sanguins sur le cœur et les poumons et une insuffisance rénale due à des caillots sanguins.

« Le danger n’est pas le vaccin, c’est Covid et les gens doivent se faire vacciner, c’est ce que moi-même et la famille de David dirions à n’importe qui.

«Il y a eu une telle vague de souhaits pour Dave, les gens sont vraiment dévastés. Il y a un trou en forme de Dave dans Louis et la communauté locale qui ne pourra jamais être comblé. »

