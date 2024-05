Une famille atteinte de rares vers du cerveau après avoir mangé un ours pas assez cuit

À l’été 2022, une famille s’est réunie dans le Dakota du Sud pour une réunion qui comprenait un repas spécial :brochettes à base de viande d’ours noir que l’un des membres de la famille avait « récolté » dans le nord de la Saskatchewan, au Canada, en mai de cette année-là. Faute de thermomètre à viande, la famille a évalué à l’oeil nu la cuisson de la viande de couleur foncée. Au début, ils l’ont accidentellement servi saignant, ce que quelques membres de la famille ont remarqué avant que la décision ne soit prise de le recuire. Le reste des retrouvailles s’est déroulé sans particularité et les membres de la famille sont partis chez eux en Arizona, au Minnesota et dans le Dakota du Sud.

Mais quelques jours plus tard, des membres de la famille ont commencé à tomber malades. L’un d’entre eux, un homme de 29 ans du Minnesota, a demandé des soins pour une maladie mystérieuse caractérisée par de la fièvre, de graves douleurs musculaires, un gonflement autour des yeux (œdème périorbitaire), des taux élevés de globules blancs combattant les infections (éosinophilie, une réaction courante). aux parasites) et à d’autres anomalies de laboratoire. L’homme a demandé des soins quatre fois et a été hospitalisé deux fois en 17 jours en juillet. Ce n’est qu’à sa deuxième hospitalisation que les médecins ont découvert la viande d’ours – et tout a alors pris tout son sens.

Les médecins soupçonnaient l’homme de souffrir d’une maladie appelée trichinellose et d’une infection du Trichinelle nématodes (vers ronds). Ces parasites dangereux peuvent être trouvés partout dans le monde, incrustés dans les fibres musculaires de divers carnivores et omnivores, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Mais il est assez rare de les trouver chez les humains en Amérique du Nord. Entre 2016 et 2022, il y a eu sept épidémies de trichinellose aux États-Unis, impliquant seulement 35 cas. La majorité d’entre eux étaient liés à la consommation de viande d’ours, mais la viande d’orignal et de sanglier en est également une source courante.

Une fois mangé, les larves enfermées dans la viande sont libérées et commencent à envahir l’intestin grêle (la phase gastro-intestinale), provoquant des douleurs, de la diarrhée, des nausées et des vomissements. Ensuite, les larves se transforment en adultes dans l’intestin, s’accouplent et y produisent d’autres larves. La deuxième génération de vers se déplace ensuite dans le système lymphatique, dans le sang, puis dans tout l’organisme (phase systémique). Les larves peuvent se retrouver partout, atteindre les muscles squelettiques, le cœur et le cerveau, riche en oxygène. La phase systémique est marquée par de la fièvre, un œdème périorbitaire, des douleurs musculaires, une inflammation cardiaque et une inflammation cérébrale. Les larves peuvent également provoquer une éosinophilie sévère, notamment lorsqu’elles pénètrent dans le cœur et le système nerveux central.

Les symptômes de l’homme correspondent au cas et plusieurs tests ont confirmé l’infection parasitaire. Sur les huit membres de la famille interrogés présents au repas de viande d’ours, six personnes souffraient de maladies comparables à la trichinellose (âgées de 12 à 62 ans) et trois d’entre elles ont été hospitalisées, dont l’enfant de 12 ans. Quatre des six personnes malades avaient mangé de la viande d’ours, tandis que deux n’avaient mangé que des légumes cuits avec la viande et contaminés de manière croisée. Les experts du CDC ont obtenu des échantillons congelés de viande d’ours, qui ont révélé des larves en mouvement. Les tests ont identifié le ver comme étant Trichinella nativeune espèce résistante au gel.

Dans une étude sur l’épidémie publiée jeudi dans le rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité du CDC, les responsables de la santé du Minnesota et du CDC ont rapporté que les trois patients hospitalisés avaient été traités avec l’albendazole, un médicament antiparasitaire, et s’étaient rétablis. Les trois cas restants se sont heureusement rétablis sans traitement. Les experts de la santé ont noté à quel point il peut être difficile d’identifier et de diagnostiquer ces cas rares, mais ont signalé l’œdème périorbitaire et l’éosinophilie comme étant des indices cliniques clés des infections par les grizzlis. Et surtout, les personnes qui vont manger de la viande de gibier sauvage devraient investir dans un thermomètre à viande et s’assurer que la viande est cuite à au moins ≥165° F (≥74° C) pour éviter de risquer des vers du cerveau.