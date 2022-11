Une famille américano-japonaise, une tribu amérindienne et une amitié abondante

POURQUOI NOUS SOMMES ICI

Nous explorons comment l’Amérique se définit un endroit à la fois. Dans l’est de Washington, une ferme raconte l’histoire de deux communautés et leur résilience commune pendant plus d’un siècle.

10 novembre 2022

WAPATO, Washington – La lanterne japonaise traditionnelle dans l’allée d’Inaba Produce Farms n’offre qu’un aperçu de l’histoire riche en couches derrière cette exploitation agricole autrefois humble dans l’est de Washington.

Nichée sur une route désertique poussiéreuse de la réserve de Yakama, au-delà de champs de houblon grêle et de vergers de pommiers, la ferme est depuis près d’un siècle un pont improbable entre deux communautés américaines et un symbole vivant de leur résilience, de leur générosité mutuelle et de leur espoir pour le avenir.

Lon Inaba, 67 ans, faisait partie de la troisième génération de sa famille à gérer la ferme – et le dernier des Inabas avec le désir de cultiver le sol et de s’occuper des vignes. Il était prêt à prendre sa retraite et à vendre la ferme qui avait longtemps été le trésor de sa famille. Plusieurs options potentiellement lucratives me sont venues à l’esprit.