Une famille américaine vivant dans une maison hantée de ‘The Conjuring’ dit qu’une activité paranormale existe toujours

Les films d’horreur basés sur des événements réels semblent être beaucoup plus effrayants pour leur association avec des choses qui se sont réellement produites. Plusieurs de ces films sont basés sur des maisons hantées qui existent. Peu de gens ont le courage d’y vivre, mais ce n’est pas le cas avec cette famille résidant actuellement dans une vraie maison hantée qui a inspiré le film d’horreur de 2013 The Conjuring. La tristement célèbre ferme maudite à Harrisville, Rhode Island, États-Unis, a été découverte par les enquêteurs sur les activités paranormales Ed et Lorraine Warren qui ont été appelés en 1971 pour examiner son histoire effrayante. Cory et Jennifer Heinzon ont acheté la ferme historique en juin 2019, et deux mois après avoir emménagé, le couple a informé une station d’information locale d’événements étranges et étranges qui s’y déroulaient.

Étant eux-mêmes des enquêteurs paranormaux, le couple a acheté la ferme de quatre chambres et deux salles de bains pour son histoire surnaturelle pour 439 000 $ (3 21 000 000 Rs).

Leur fille, Madison Heinzen, a documenté les événements surnaturels qui se produisent dans la maison et a partagé ses expériences de première main avec les médias et sur TikTok.

Détaillant les «entités spirituelles» qui habitent toujours la maison, elle a accumulé un énorme succès sur la plate-forme de partage de vidéos en décrivant leur vie quotidienne dans la ferme emblématique hantée par les esprits.

Selon le Poste de New York, dans une vidéo, elle a détaillé son récit de quelqu’un dans un voile et une jupe avant qu’ils ne disparaissent dans les airs. L’incident s’est produit alors qu’elle dînait seule en l’espace de trois secondes, affirme-t-elle.

Ses parents ont confirmé l’observation en lui disant que d’autres personnes l’avaient vue aussi et ont décrit le personnage comme « une femme en robe de mariée ».

Faites une visite de la ferme construite en 1736 ici :

Dans un précédent NY Post rapport, le couple a admis avoir vu des lumières clignoter, des pas et des coups dans la maison ainsi que les portes s’ouvrant d’elles-mêmes. Ajoutant en outre, ils ont avoué qu’ils avaient peur parce que les esprits présumés sont connus pour être amicaux au début, mais deviennent sinistres et attaquent la famille après un certain temps.

Madison affirme dans une vidéo qu’ils ont ouvert leur maison au public et que la famille documente personnellement les événements eux-mêmes en installant 12 caméras autour de la maison.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici