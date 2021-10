Une famille américaine publie des messages de colère pour le voleur qui a volé sa citrouille

C’est la saison d’Halloween et il est compréhensible que si les sentiments se déchaînent sur les citrouilles. C’est pourquoi, lorsqu’une précieuse citrouille pesant 60 livres (27 kg) a été volée dans le jardin d’une famille vivant à American Fork dans l’Utah (États-Unis), les victimes ont eu quelques mots forts à dire.

Selon la Ksltv, la citrouille était cultivée de l’autre côté de leur maison sur une clôture à côté du trottoir. Selon l’hypothèse de la famille, la citrouille a disparu au milieu de la nuit. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Patty, qui avait planté le légume, a voulu faire savoir au voleur que voler une citrouille n’est pas très agréable, et a mis des pancartes.

Voici le poste :

Les choses sont volées tout le temps. Mais quand quelqu’un a volé une citrouille dans le jardin d’une famille d’American Fork, cette famille a décidé de faire des signes pour le voleur. Ce sont les mots sur les panneaux que je peux vous montrer sans que mes managers aient un mot avec moi. @KSL5TV à 5 et 6. 🎃 pic.twitter.com/quGUZFy2p5– Alex Cabrero (@KSL_AlexCabrero) 1er octobre 2021

Elle a utilisé quelques gobelets en plastique pour écrire : « Vous êtes une racaille qui a volé notre citrouille. » Pendant ce temps, le message qu’elle a écrit attire beaucoup plus l’attention que la citrouille volée.

« J’espère qu’ils sentent qu’ils ont mal agi et j’espère qu’ils ne recommenceront pas. Respectez la propriété d’autrui », a-t-elle déclaré à KSLTV.

Lors d’un incident similaire, un groupe de voleurs a saccagé 21 magasins sur un marché de légumes local à Dausa en Inde et a volé 75 kg de tomates et une balance électronique. Ce qui est étrange, c’est que les cambrioleurs n’ont pas touché l’argent. Les kiosques ont été brisés et des tomates ainsi que des balances électroniques ont été emportées.

« Les tomates provenaient de Nasik et étaient au prix de 70 Rs en gros et de 90 à 100 Rs en détail », a déclaré une victime.

