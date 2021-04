Les gens ont essayé plusieurs hacks pour guérir Covid-19, cependant, il n’y a aucune vérification ou assurance de la part des autorités et des experts médicaux de ces remèdes. Il y a plusieurs faits non réclamés qui ont fait le tour sur Internet. Récemment, un père et ses trois fils américains ont été arrêtés pour la même chose. Ils ont été accusés de vendre de l’eau de Javel comme remède contre le covid, le cancer, l’autisme et d’autres conditions médicales. L’homme du nom de Mark Grenon, âgé de 62 ans, et ses trois fils – Jonathan, Jordan et Joseph – ont été accusés de commercialisation et de vente frauduleuses du produit toxique destiné à la consommation humaine et s’ils sont reconnus coupables, ils risquent la prison à vie.

Tel que rapporté par Le New York Times, le père et ses fils risquent la réclusion à perpétuité pour avoir prétendument colporté 1 million de dollars d’eau de Javel de qualité industrielle en tant que « remède contre le COVID-19 ». Le rapport affirme que les Grenons ont gagné plus d’un million de dollars en vendant des milliers de bouteilles dans le cadre de l’Église Genesis II de la santé et de la guérison, une campagne créée par la famille. Tous les quatre avaient déjà été avertis par la Food and Drug Administration fédérale l’année dernière que le produit était «non prouvé et potentiellement nocif».

Cependant, ils ont continué à mettre activement les consommateurs en danger en colportant des produits de dioxyde de chlore potentiellement dangereux et non approuvés. La solution s’appelle Miracle Mineral Solution (MMS).

Grenon serait un archevêque et un fondateur de la Genesis II Church of Health and Healing, à Bradenton, en Floride. Selon le rapport, la solution vendue par Grenon contient du chlorite de sodium et de l’eau. Lorsqu’il est pris par voie orale, il devient du dioxyde de chlore, un agent de blanchiment puissant utilisé dans les traitements de l’eau industrielle et dans le blanchiment des textiles, de la pâte ou du papier.

Des dizaines de fûts chimiques bleus contenant près de 10 000 livres de poudre de chlorite de sodium pourraient produire des milliers de bouteilles de la solution MMS qui ont été saisies chez Grenon. L’agent a également récupéré des armes à feu chargées, y compris un fusil à pompe dissimulé dans un étui à violon fabriqué sur mesure.

