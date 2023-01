Une famille affirme que le Soudan a libéré un homme reconnu coupable du meurtre d’un diplomate américain

Abdel-Raouf Abu Zaid, désigné terroriste par les États-Unis, a été capturé des semaines après la fusillade. Il a été reconnu coupable et condamné à mort pour le meurtre de John Granville, un fonctionnaire de l’Agence américaine pour le développement international, et chauffeur soudanais de Granville.

Le département d’État américain a déclaré qu’il était au courant de la libération annoncée d’Abdel-Raouf Abu Zaid, désigné terroriste en 2013 par les États-Unis, et qu’il cherchait plus d’informations auprès des autorités de Khartoum.

Plus tôt ce mois-ci, la famille d’Abu Zaid s’est excusée pour le meurtre de Granville et de son chauffeur, déclarant dans un message vidéo : « Nous, en tant que famille, nous excusons et reconnaissons l’erreur d’Abdel-Raouf et il a déjà admis son erreur et exprimé ses regrets et ses remords pour que s’est-il passé.”