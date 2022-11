Une famille achète un salon funéraire pour 600 000 $ et le transforme en maison de rêve

Une famille de Toronto est déterminée à transformer un ancien salon funéraire de près de 150 ans du sud-ouest de l’Ontario en la maison de ses rêves, même si cela signifie supporter quelques colocataires fantomatiques.

« À 100 %, c’est hanté. Mais c’est plutôt sympathique. C’est surtout très amical », a déclaré Heather Blumberg à CTV News Toronto lors d’une entrevue à Halloween.

Heather, originaire du Royaume-Uni, et son mari, Arryn, originaire d’Afrique du Sud, ont emménagé dans la vaste maison de 12 000 pieds carrés il y a un an et demi avec leurs enfants, Rafferty, 20 ans, et Noa, 14 ans.

La jeune famille vivait dans le quartier branché de Roncevaux à Toronto avant de voir la liste de 599 999 $ du Dresden, en Ontario. propriété en ligne.

Les Blumberg ne cherchaient pas à quitter Toronto – et admettent qu’ils ne savaient pas que l’espace était autrefois un salon funéraire juste avant de voir la propriété de 38 chambres au milieu de la pandémie – mais cela a changé dès qu’ils a ouvert la porte.

Les 38 chambres du Blumberg’s Dresden, Ont. la maison est vue dans cette image. (fourni)

“Nous sommes entrés dans cet endroit et littéralement en quelques minutes, nous nous sommes dit:” Ouais, nous l’achetons “”, se souvient Heather.

L’achat a cependant soulevé quelques sourcils parmi leurs voisins de Toronto.

“Je pense que nos voisins pensaient que nous étions fous”, a expliqué Arryn. Il a ajouté que leurs familles en Afrique du Sud et au Royaume-Uni étaient moins surprises par leur choix de maison peu orthodoxe, après des années de vie à l’étranger et hors des sentiers battus.

Comme pour toute propriété plus ancienne, la maison de Dresde avait besoin de réparations, surtout après être restée vacante pendant cinq à six ans avant la vente. Pendant ce temps, Arryn a expliqué que la propriété avait été battue par le climat hivernal de l’Ontario et que ses dommages avaient commencé à se manifester.

Images du Blumberg’s Dresden, Ont. maison sont vus ici. (fourni)

“Je pense que la communauté s’inquiétait de ce qui allait lui arriver, car c’est un point focal depuis si longtemps”, a-t-il déclaré.

À cette fin, la famille a depuis installé une nouvelle plomberie, un système de CVC et d’autres améliorations majeures pour le maintenir en bon état, tout en collaborant avec le quartier pour s’assurer que l’espace est à la hauteur de son ancienne gloire.

« Nous veillons à respecter ce que nous faisons dans la maison… Vous savez, nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. Certaines personnes pensent encore que nous sommes bizarres, mais pour la plupart, ça a été bien », a déclaré Heather.

Et cet effort pour jouer gentiment avec les locaux a fait beaucoup de chemin. Les Blumberg disent que les habitants de Dresde se sont « mis en quatre » pour les accueillir.

Leur bonhomie a été bien accueillie non seulement par les habitants de la région, mais aussi par les fantômes qui, selon la famille, vivent avec eux.

Images du Blumberg’s Dresden, Ont. maison sont vus ici. (fourni)

«Cela pourrait être n’importe quoi, des pas qui se promènent dans certaines pièces. Nous avons une voix de femme qui crie “Bonjour”. Jour. Nuit. Jamais rien d’autre que “Bonjour”, dit Heather à propos de quelques-unes des personnalités surnaturelles avec lesquelles ils cohabitent.

«Nous avons de la musique qui joue du sous-sol. Nous avons un gars que les gens voient sur notre porche latéral ou marchant dans nos couloirs, les portes s’ouvrant et se fermant, etc. », a-t-elle ajouté.

Pour l’essentiel, la patience des Blumberg avec le paranormal a permis un mode de vie pratique, tant que certaines règles sont respectées.

“N’essayez pas de vous engager [with the ghosts] et ne vous opposez pas d’une manière ou d’une autre. Vous savez, alors tout le monde peut vivre vaguement paisiblement. Ils étaient ici les premiers, et ils seront probablement là longtemps après notre départ », a déclaré Arryn.

Lundi soir marque le premier Halloween à la maison où les Blumberg peuvent vraiment se concentrer sur leurs célébrations effrayantes.

Images du Blumberg’s Dresden, Ont. maison sont vus ici. (fourni)

Ceux qui ont la chance d’être dans la région ce soir seront accueillis par une maison couverte de lumière rouge et au moins 1 000 fausses chauves-souris destinées à se moquer du problème très réel des chauves-souris que les Blumberg ont connu sur la propriété.

«Nous avons une petite infestation de chauves-souris ici. Et ils s’envolent vers nous au hasard… Donc nous allons sortir de la maison en courant dans des vêtements noirs déchirés après avoir été attaqués [by the bats]», a déclaré Heather en décrivant leur étalage festif.

Au-delà d’Halloween, Heather et Arryn semblent être assez heureuses dans leur nouvelle maison et disent que leurs demandes de citoyenneté ont été déposées il y a environ un mois.

La famille Blumberg dit qu’elle prévoit de poursuivre ses rénovations tout en insufflant une nouvelle vie à la propriété qui aurait pu être oubliée autrement.

“Nous aimons être ici et [feel] très stable », a déclaré Arryn.

Les Blumberg sont vus dans leur maison à Dresden, en Ontario. (fourni)