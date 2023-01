Une famille a trouvé un ours en hibernation sous une terrasse. Ils le laissent rester.

Selon le département de l’énergie et de la protection de l’environnement du Connecticut, les ours noirs, le type d’ours le plus petit d’Amérique du Nord, sont des omnivores qui préfèrent les habitats boisés. Les mâles adultes peuvent peser plus de 500 livres, a-t-il déclaré.

Au cours des deux dernières décennies, il y a eu une “augmentation rapide” de la population d’ours noirs du Connecticut, selon le département, qui estime qu’il y en a plus de 1 000 dans l’État.

Jason Hawley, un biologiste de la faune du département, a déclaré dans un e-mail que les rapports d’ours cherchant un abri sous les ponts et les porches ne sont pas rares.

« Chaque année, nous recevons 10 à 20 signalements d’ours tanières sous les porches, et nous n’avons jamais eu d’incident négatif à la suite de cela », a déclaré M. Hawley. L’agence, a-t-il ajouté, encourage les propriétaires à laisser les ours y rester avant de partir, généralement vers avril.

Il a toutefois souligné que le ministère déconseillait de faire de la publicité “le fait que l’ours soit là pour éviter d’attirer l’attention”.

Pendant l’hibernation, les ours noirs abaissent leur température corporelle et leur fréquence cardiaque, mais peuvent toujours être réactifs et se déplacer rapidement s’ils sont dérangés, a déclaré Emily Carrollo, biologiste de la faune à la Pennsylvania Game Commission.