Une FAMILLE à qui on a dit que son parent âgé était décédé des suites d’un coronavirus a été stupéfaite de découvrir qu’elle était toujours en vie neuf jours après ses funérailles.

Rogelia Blanco, 85 ans, a été transférée de la maison de retraite San Bartolomeu dans la ville de Xove, dans le nord-ouest de l’Espagne, vers un centre médical voisin après avoir été testée positive pour le virus en décembre.

Elle a été transférée avec Concepcion Arias, sa colocataire à la maison, qui avait également reçu un diagnostic de Covid.

Les deux hommes auraient été déplacés vers le centre – dans la ville voisine de Pereiro de Aguiar – dans la même ambulance et placés dans la même section.

Une confusion lors du transfert a conduit chacune des femmes à être identifiée à tort comme l’autre, une erreur qui n’a pas été reprise par les femmes parce qu’elles souffraient toutes deux de démence.

Le 13 janvier, la famille de Blanco a appris qu’elle était décédée alors qu’elle était soignée en quarantaine au centre médical.

Sa famille, y compris son mari en deuil, a assisté à ses funérailles – où le cercueil est resté fermé en raison des restrictions relatives aux coronavirus – le lendemain.

Le 23 janvier, on a dit à la famille d’Arias qu’elle s’était rétablie et qu’elle serait ramenée chez elle, mais les ambulanciers sont arrivés plus tard à la maison avec une employée reconnue comme Blanco.

Le personnel de la maison de soins s’est alors rendu compte qu’il y avait eu une erreur et que c’était en fait Arias qui était décédé.

Ils ont ensuite dû informer la famille de Blanco qu’elle était toujours en vie et la famille d’Arias qu’elle était décédée et avait déjà été enterrée.

La Fondation San Rosendo, qui gère à la fois la maison et le centre médical, a déclaré dans un communiqué: «Une erreur d’identification pendant le processus de transfert de Xove à Pereiro de Aguilar a signifié que le 13 janvier, l’une des femmes a été certifiée morte après avoir été par erreur. attribué l’identification d’un compagnon.

«Malgré la gravité de cet incident, sans précédent, la fondation souhaite transmettre un message de calme et de confiance aux familles.

« COMME QUELQUE CHOSE DANS UN FILM »

Le frère d’Arias, Maximino, 85 ans, qui a parcouru 200 miles pour accueillir sa sœur chez elle, a déclaré au journal régional La Voz de Galicia: «Samedi matin, ils m’ont appelé pour me dire que Concepcion allait être transférée à Xove parce qu’elle allait mieux.

«J’ai voyagé le même jour pour la voir même si j’avais deux côtes cassées parce que j’étais tombée dans la neige.

«Quand je suis arrivé là-bas, on m’a dit que ma sœur était décédée dix jours plus tôt.

Il a ajouté: «Ils m’ont dit qu’ils étaient très désolés de ce qui s’était passé et que maintenant les tribunaux devaient agir pour qu’ils puissent transférer le corps de l’endroit où Concepcion a été enterré.

«Je suis rentré chez moi et j’ai tout laissé à un neveu qui vit à Xove parce que Concepcion était veuve.

«Son mari Jesus Ben est mort en 1996 et ils n’avaient pas d’enfants.»

Un parent de Blanco a déclaré: «Nous ne pouvons toujours pas croire ce qui s’est passé. C’est comme quelque chose qui sort d’un film.