Une famille a jeté une bouteille de shampoing dans une machine à laver par erreur, voici ce qui s’est passé ensuite

Les accidents de lessive arrivent tout le temps. Le plus courant est peut-être de colorer vos blancs. Cette famille, cependant, a fait un plus gros gâchis. Littéralement. Ils jettent accidentellement une bouteille pleine de shampoing avec des serviettes. Le clip a été partagé par NowThis sur leur Instagram et a ensuite montré l’étendue de la catastrophe. La légende mentionnait que la famille avait d’abord essayé de contenir la mousse.

On peut les voir essayer de contenir la mousse débordante avec une petite cuve alors qu’ils ouvraient le

Machine à laver

porte. À un moment donné, on les voit également tenir un tissu contre la mousse pour l’absorber. Mais c’est une situation incontrôlable. Aussi loin que les yeux peuvent voir, c’est un gâchis. Jetez un œil au clip ici:

Alors que de nombreux utilisateurs de médias sociaux ont été sidérés par l’accident, d’autres ont partagé leurs propres expériences avec des accidents similaires. Pas que quelqu’un ait jeté une bouteille entière de shampoing, mais ça s’est approché. “Omg, cela m’est arrivé lorsque j’ai mis du liquide vaisselle au lieu de détergent dans le lave-vaisselle. Leçon apprise ce jour-là », a écrit un utilisateur d’Instagram.

Un autre commentaire disait: «La même chose se produira dans un lave-vaisselle. Un lave-vaisselle à savon est entré avec du vieux savon au fond et du savon est sorti partout.

« Comment peut-on jeter accidentellement une bouteille entière de shampoing au lavage ? » a demandé un troisième utilisateur.

Pendant ce temps, plusieurs utilisateurs d’Instagram étaient sûrs que cet accident portait certainement les empreintes digitales d’un tout-petit partout. Un utilisateur a déclaré que quel que soit l’enfant de la maison à l’origine de cela, il est probablement puni maintenant et peut-être pour les 6 prochains mois. D’autres se sont réunis pour offrir la solution parfaite à un tel désastre. Ils ont affirmé que mettre de l’assouplissant éliminerait la mousse. L’un d’eux a même affirmé qu’un après-shampooing pourrait faire le même tour.

Quelle est la plus grosse erreur de lessive que vous ayez jamais commise ?

