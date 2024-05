Une famille a été infectée par un parasite rare, le vers du cerveau, après avoir mangé des « brochettes » d’ours noir : CDC

***Vidéo ci-dessus : Animaux inhabituels repérés dans l’Ohio.***

(WJW) – Les Centers for Disease Control and Prevention envoient un rappel aux chasseurs de gibier sauvage après qu’une famille soit tombée malade d’un parasite rare alors qu’elle mangeait de la viande d’ours insuffisamment cuite.





Dans un rapport récemment publiéle CDC indique que six membres de la famille ont été infectés par la trichinellose, un parasite rare, l’ascaris, qui se propage en mangeant de la viande infectée.

L’enquête a débuté en juillet 2022, après qu’un cas suspect de trichinellose a été signalé au ministère de la Santé du Minnesota.

Selon le CDC, un homme de 29 ans a été hospitalisé pour de la fièvre, des douleurs musculaires sévères, un gonflement des yeux, une éosinophilie et d’autres symptômes.

L’homme aurait consulté un médecin à quatre reprises et aurait été hospitalisé à deux reprises en 17 jours, selon le CDC.

Les experts médicaux ont appris plus tard que l’homme et huit autres personnes s’étaient réunis pour une réunion de famille dans le Dakota du Sud six jours avant l’apparition de ses symptômes.

Au cours de la réunion, ils ont partagé un repas de brochettes avec de la viande d’ours noir, qui aurait été récoltée par l’un des membres de la famille dans le nord de la Saskatchewan, au Canada, en mai 2022.

Selon le CDC, en mangeant la viande, certains membres de la famille ont remarqué qu’elle n’était pas assez cuite. Il aurait été recuit avant d’être servi à nouveau.

Les responsables de la santé ont contacté les membres de la famille, qui vivaient en Arizona, au Minnesota et dans le Dakota du Sud, et ont confirmé que six d’entre eux présentaient des symptômes associés à la trichinellose, âgés de 12 à 62 ans.

Le Rapport du CDC confirme que trois de ces six personnes ont été hospitalisées pendant un certain temps à cause de la maladie. Ils se sont tous rétablis.

Les experts ont collecté des échantillons de la viande d’ours restante encore au congélateur après 110 jours, qui ont été testés positifs pour Trichinella native les larves. On a demandé au membre de la famille qui chassait l’ours de jeter le reste de la viande infectée.

Le CDC affirme que les cas ont été signalés aux services de santé des États et que l’Agence de la santé publique du Canada a été informée de l’épidémie.

Selon le CDC, les cas de trichinellose, bien que rares aux États-Unis, proviennent généralement de la viande de gibier sauvage.

Les responsables de la santé affirment qu’il y a eu sept épidémies avec 35 cas probables et confirmés entre janvier 2016 et décembre 2022. La viande d’ours serait la cause de la plupart de ces cas.

Le CDC rappelle au public que la viande de gibier sauvage doit être cuite à une température interne d’au moins 165°F, ce qui doit être confirmé avec un thermomètre à viande.

En savoir plus sur l’épidémie ici.