Une falaise du chômage est à venir. Plus de 7,5 millions pourraient tomber

Pendant la pandémie, les travailleurs étaient sur le point de perdre leurs prestations prolongées en décembre dernier et à nouveau en mars dernier, mais le Congrès est intervenu dans les deux cas, le plus récemment avec l’American Rescue Plan.

Les critiques des programmes d’avantages sociaux étendus pensent qu’ils ont conduit les travailleurs à rester à la maison au lieu de chercher du travail, ce qui a rendu plus difficile pour les entreprises de pourvoir les postes vacants et a contribué à réduire l’embauche.

Bien entendu, l’économie s’est redressée plus rapidement que lors des récessions précédentes. La neige plus grand qu’il ne l’était avant la pandémie, selon les données du département du Commerce publiées jeudi.

« Les entreprises de tout l’État continuent de dire qu’elles se développeraient et se développeraient sans le manque de travailleurs », a déclaré en mai Marcia Hultman, secrétaire du ministère du Travail et de la Réglementation du Dakota du Sud. « La fin de ces programmes est une étape nécessaire vers la reprise, la croissance et le retour au travail des gens. »

Avec le supplément de 300 $, près de la moitié des chômeurs (48 %) gagnent autant ou plus d’argent sur les allocations de chômage que leurs chèques de paie perdus, selon un récent rapport papier publié par le JPMorgan Chase & Co. Institute.

Et bien qu’il soit encore tôt, les preuves jusqu’à présent ne suggèrent pas que les politiques de l’État ont immédiatement poussé les gens à réintégrer le marché du travail.

Certains économistes soutiennent que les facteurs liés à la pandémie, et non les avantages, sont les principales raisons pour lesquelles les travailleurs peuvent ne pas retourner sur le marché du travail aussi rapidement que prévu.

Par exemple, les parents peuvent toujours ne pas avoir de services de garde adéquats; ceux qui ne peuvent pas travailler à domicile peuvent toujours être prudents pour des raisons de santé ; les travailleurs peuvent avoir quitté leur emploi ou changé d’industrie pendant la pandémie.

Dans le même temps, la variante delta menace de compliquer la reprise. La souche Covid est nettement plus contagieuse que la souche d’origine et peut rendre les gens plus malades que d’autres variantes virales, selon un document des Centers for Disease Control and Prevention examiné par CNBC.

Il y avait une moyenne de sept jours de plus de 62 000 nouveaux cas de Covid jeudi, contre environ 47 000 une semaine plus tôt, selon les données du CDC. Le nombre écrasant d’hospitalisations et de décès se produit parmi les non vaccinés. Mais il semble que les personnes vaccinées avec des cas révolutionnaires puissent toujours transmettre le virus à d’autres, selon le CDC.