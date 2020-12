Le président américain Donald Trump joue au golf au Trump National Golf Club le 13 décembre 2020 à Sterling, en Virginie. | Al Drago / Getty Images

Si Trump utilisait un veto de poche sur le projet de loi de relance, le Congrès ne serait pas en mesure de l’annuler.

Le temps s’écoulant avant la fin de la session actuelle du Congrès, il existe un outil que le président Donald Trump pourrait utiliser pour bloquer un nouveau projet de loi de relance sans le rejeter catégoriquement: un veto de poche.

Comme l’explique le journaliste de Fox News, Chad Pergram, le nom de ce veto vient de la capacité des présidents à déposer efficacement des factures et à les mettre dans leur «poche».

Comme indiqué dans la Constitution, si le président ne signe pas un projet de loi dans les 10 jours suivant sa réception (sauf le dimanche) et si le Congrès ajournera pendant cette période, le projet de loi sera considéré comme ayant fait l’objet d’un veto. Parce que le Congrès a déjà ajourné à ce stade, il n’a pas la capacité de passer outre ce veto.

Des spéculations sur un potentiel de veto de poche ont émergé cette semaine après que Trump a publié un discours de dernière minute critiquant le projet de loi de relance comme une «honte» et appelant le Congrès à l’amender. Dans ses remarques, il a exhorté les législateurs à augmenter le montant alloué en chèques de relance de 600 $ à 2000 $. Il a également menacé de s’opposer au projet de loi, même s’il ne s’est pas engagé à y opposer son veto si ces demandes ne sont pas satisfaites, soulevant des questions sur la manière dont il répondra lorsque le Congrès ne parviendra probablement pas à apporter les changements qu’il souhaite.

Il est très possible que Trump ne fasse rien et signe tout simplement le projet de loi de toute façon; mais s’il le voulait, il pouvait toujours opposer son veto directement au projet de loi ou opter pour la voie du veto de poche.

Parce que le projet de loi de relance a été adopté si tard dans l’année, il est probable maintenant dans la fenêtre d’un veto de poche. Mercredi après-midi, la législation finale n’avait pas encore été envoyée à la Maison Blanche, ce qui signifie qu’il y a moins de 10 jours complets, à l’exclusion des dimanches, entre maintenant et l’ajournement du Congrès le 3 janvier (bien que le Congrès ait adopté le projet de loi de relance plus tôt cette semaine, les législateurs ont eu besoin de quelques jours supplémentaires pour finaliser le texte et «inscrire» officiellement le projet de loi avant qu’il ne soit envoyé à Trump.)

En conséquence, si Trump ne signe pas ce projet de loi avant l’ajournement du Congrès, le veto de poche prendra effet.

Le principal avantage de Trump dans l’utilisation de cette option de veto est que le Congrès n’est pas en mesure de la passer outre à court terme. S’il opposait carrément son veto au projet de loi de relance, il est possible que les législateurs aient les chiffres nécessaires pour annuler ce veto étant donné le soutien qu’il a précédemment reçu. En utilisant un veto de poche, cependant, Trump manque d’horloge, le Congrès n’a donc pas la possibilité de répondre.

En utilisant cette méthode, Trump empêcherait le projet de loi de relance de devenir une loi et obligerait le Congrès à adopter de nouveau la législation dans un nouveau mandat. Cela pourrait être une façon pour lui d’exprimer son opposition au projet de loi, même si on ne sait pas comment cela lui profiterait avant de quitter ses fonctions. Au lieu de cela, s’il prenait de telles mesures, il serait responsable de retarder l’aide indispensable à des millions de personnes aux prises avec le chômage, les coûts de logement et la flambée du nombre de cas de coronavirus.