Une façon de revendiquer le drapeau canadien comme symbole de diversité et d’inclusivité

Comme on pouvait s’y attendre, les récentes célébrations de la fête du Canada et de la fête de l’Indépendance ont suscité l’affichage généralisé de drapeaux canadiens ou américains. Normalement, brandir le drapeau d’un pays est considéré comme une expression de patriotisme et de fierté d’être citoyen.

Plus récemment, cependant, les drapeaux ont des significations très contestées. Et il n’est peut-être pas clair si ceux qui arborent le drapeau sont satisfaits de la gouvernance de leur pays ou des valeurs dominantes.

Au Canada, le drapeau national est de plus en plus lié au Freedom Convoy. Le drapeau canadien a malheureusement été coopté, étant souvent lié à ceux qui s’opposent aux mandats de vaccination et à d’autres mesures pandémiques – telles que le port de masques – destinées à protéger la santé publique.

Pourtant, de nombreux Canadiens n’appuient pas ce que représente le Freedom Convoy. Par conséquent, de nombreux Canadiens hésitent à brandir le drapeau canadien. Ils ne veulent pas risquer d’être identifiés à tort comme des partisans du Freedom Convoy et de leur vision du monde.

Aux États-Unis, la signification de leur drapeau est également très contestée. Donald Trump – en tant que président américain – a joué un rôle important dans le bras de fer émergent.

Lorsque Colin Kaepernick – en tant que joueur de la NFL – a lancé le mouvement de s’agenouiller avant le match pendant l’hymne national, Trump est rapidement entré dans la conversation en suggérant que, s’il s’agenouillait, “Peut-être que vous ne devriez pas être dans le pays.”

Bien qu’il soit toujours autorisé à communiquer via Twitter, Trump a indiqué: “Si un joueur veut avoir le privilège de gagner des millions de dollars dans la NFL ou dans d’autres ligues, il ne devrait pas être autorisé à manquer de respect à notre grand drapeau américain (ou pays) et devrait représenter l’hymne national.

De plus, Trump a déclaré : « Des patriotes courageux se sont battus et sont morts pour notre grand drapeau américain – nous DEVONS l’honorer et le respecter ! RENDRE L’AMÉRIQUE GRANDE À NOUVEAU.

Sans surprise, les étoiles et les rayures ont fortement figuré lors des rassemblements de Trump. Afficher le drapeau est devenu de plus en plus un signe de soutien à Trump ou à une idéologie conservatrice. Dans une nation politiquement polarisée, de nombreux libéraux américains hésitent désormais à brandir leur drapeau.

Alors, comment les Canadiens et les Américains se réapproprient-ils leurs drapeaux et communiquent-ils clairement les valeurs qu’ils aimeraient voir symbolisées?

Une possibilité est la co-affichage des drapeaux par lequel le « co-branding » est exercé. L’idée est de rechercher des symboles qui peuvent être perçus comme des compléments forts et signaler les valeurs sur lesquelles il est souhaitable de s’aligner.

En pratique, une telle approche était observable en passant devant l’ambassade du Canada à Séoul, en Corée, pendant le week-end férié du 1er juillet. Un drapeau arc-en-ciel plus grand était visible à côté du drapeau canadien.

Alors que l’arc-en-ciel ou le drapeau de la fierté est un symbole de la communauté LGBT, la proclamation communément associée “Love Is Love” a une applicabilité plus large. L’affichage conjoint des drapeaux, près de l’entrée principale de l’édifice, indique que le Canada aspire à être une nation de diversité et d’inclusivité.

Grâce au comarquage, le drapeau canadien peut être récupéré efficacement. Maintenant, l’attention du consulat doit se tourner vers la fourniture de passeports.

PARTAGER: