« Une façon de préserver les souvenirs »: des artistes créent des portraits de maisons et d’animaux perdus dans un incendie de forêt

Pour l’artiste Laura Silva, ce n’est pas seulement un portrait commandé d’une maison – c’est un symbole artistique évocateur d’émotion d’un souvenir précieux.

Silva est l’un des 25 artistes qui se sont portés volontaires pour créer des œuvres d’art pour ceux qui ont perdu des maisons, des animaux de compagnie et des objets de famille dans un incendie de forêt dévastateur qui a détruit 150 maisons le mois dernier dans les communautés d’Upper Tantallon et de Hammonds Plains de la région d’Halifax.

Silva – qui vit dans la communauté voisine de Stillwater Lake et a été forcée d’évacuer avec des milliers d’autres le soir du 28 mai – a déclaré que l’initiative était un moyen d’illustrer tout ce qui avait été perdu.

« Non seulement vous perdez votre maison, mais vous perdez également les souvenirs, les efforts et le temps que vous avez consacrés à cet endroit pour l’appeler chez vous », a déclaré Silva, 40 ans, une artiste à plein temps originaire de Colombie. .

« Nous pensons que notre cadeau est un moyen de préserver des souvenirs… C’est quelque chose qu’ils auront avec eux pour toujours maintenant qu’ils n’ont plus rien. »

Laura Silva dit que les artistes conversent sur un chat de groupe Instagram. Lorsqu’une nouvelle demande arrive, elle est mise dans le chat, puis un artiste la réclame. (Soumis par Laura Silva)

Le projet est une idée originale de l’artiste locale aquarelliste et fine ligne Brynn Budden, qui a posté sur son Instagram son désir de créer des pièces pour les victimes de l’incendie de forêt, et a lancé un appel à d’autres artistes qui pourraient vouloir faire de même.

La réponse a été écrasante. Bien qu’il y ait 25 artistes travaillant actuellement pour créer des pièces pour environ 30 familles, il y a 15 autres artistes en attente si la demande augmente.

Ils offrent une gamme de styles – aquarelle, acrylique, toile et broderie, pour n’en nommer que quelques-uns – et ils travailleront pour créer une variété de souvenirs, y compris des portraits de maisons et d’animaux de compagnie morts dans l’incendie.

Silva, qui fait des dessins réalistes, a déclaré qu’elle travaillait à créer un portrait de la défunte mère d’un propriétaire, car tous les objets de famille ont été perdus dans l’incendie qui se déplaçait rapidement.

« Elle n’a rien de sa mère, donc je pense que c’est une bonne façon de lui donner quelque chose », a déclaré Silva, qui crée également un portrait d’une maison jaune, qui l’a attirée parce que sa propre maison est jaune.

Une collection d’œuvres antérieures de Silva. (Soumis par Laura Silva)

Becky Arsenault, qui travaille dans les affaires publiques et les communications mais crée de l’art pendant son temps libre, a déclaré que l’initiative témoigne de l’esprit des Néo-Écossais.

« Lorsque de grandes tragédies comme celle-ci se produisent, nous avons tendance à regarder et à dire: » Je veux de l’aide. Que puis-je faire pour aider la communauté à se sentir mieux et à guérir? « , A déclaré Arsenault.

« Je pense que l’espoir est que vous leur rendiez un petit morceau de quelque chose qu’ils ont perdu … un petit morceau de ce qu’ils avaient dans cette maison avec leurs proches et un souvenir sur lequel ils peuvent se retourner et dire: » C’est l’endroit que j’avais avant, et je reconstruirai, mais c’est ce que j’ai perdu.' »

Arsenault utilise l’encre et l’aquarelle pour créer son art. (Soumis par Becky Arsenault)

L’homme de 34 ans a noté que bien qu’il y ait actuellement 30 projets en cours, environ 50 personnes ont tendu la main – dont certaines doublaient sans le savoir les demandes d’autres amis, famille ou propriétaires.

« Cela vient vraiment d’un lieu d’amour et de cette personne dont on s’occupe », a déclaré Arsenault, qui s’est engagé à créer quatre portraits de maison à l’aquarelle.

« Il y avait beaucoup de gens qui n’ont pas eu l’occasion de rentrer chez eux et de récupérer ce qu’ils voulaient ou dont ils avaient besoin et c’est donc des émotions assez fortes… Je pense que ça va prendre beaucoup de temps pour remettre cette communauté dans l’état où elle était. était. »

Chasity Zwicker est une photographe et artiste d’Upper Tantallon, en Nouvelle-Écosse, et s’est inscrite pour aider à répondre aux demandes. (Soumis par Chasity Zwicker)

Les artistes passeront l’été à travailler sur leurs pièces et prévoient éventuellement d’organiser un événement de ramassage communautaire pour rencontrer les propriétaires et se rencontrer, car la plupart des artistes ne se connaissent pas personnellement.

Silva a déclaré qu’elle se sentait reconnaissante de faire partie d’un groupe aussi incroyable d’artistes partageant les mêmes idées.

« C’est un bon moyen de redonner à la communauté et de rencontrer d’autres artistes, de s’entraider et de se soutenir », a-t-elle déclaré.

« Ils ont tous bon cœur.