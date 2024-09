un nouveau chapitre pour les espaces de bureaux de Munich

MVRDV a dévoilé le design du MK 6 MONACO, un bâtiment de six étages bureau bâtiment situé dans Munichle quartier animé de Werksviertel. Ce nouvel ajout, avec son caractère distinctif façadepoursuit la transformation du quartier, qui a connu d’importants réaménagements depuis son époque de site industriel. Développé par Rock Capital, MONACO introduit une nouvelle approche des espaces de bureau, combinant fonctionnalité et éléments créatifs, reflétant un équilibre entre travail et loisirs.

Le quartier du Werksviertel est devenu l’un des pôles de travail et de loisirs les plus dynamiques de Munich. Après le départ des industries en 1996, le quartier est devenu connu pour sa vie nocturne et ses espaces culturels sous le nom de Kunstpark Ost et plus tard de Kultfabrik. Depuis 2016, il a été réaménagé en Werksviertel Mitte, un quartier à usage mixte qui allie espaces de travail et lieux sociaux et culturels. MONACO s’inspire de cette riche histoire, incorporant des éléments du passé créatif de la région tout en envisageant son avenir en tant qu’environnement de travail et de loisirs animé.



le projet équilibre les bureaux avec les espaces sociaux, symbolisant un lieu de travail moderne | images © MVRDV

la façade en plastique recyclé vert et lilas

Le architectes au MVRDV a divisé MONACO à Munich en deux sections distinctes qui symbolisent l’équilibre entre le travail et les loisirs. La partie « travail » est représentée par un bloc cubique de six étages revêtu de briques récupérées, tandis que la section « jeu » est une structure plus dynamique revêtue de bardeaux colorés. Cette partie ludique s’étend vers le haut et sur le bloc principal, créant des terrasses extérieures couvertes de verdure qui seront organisées par atelier de paysage Landschaftsarchitektur Huber. Ces terrasses servent d’espaces sociaux, complétant les espaces de bureaux plus formels. Les murs inclinés du bâtiment et les grandes fenêtres offrent une vue panoramique sur le quartier et créent un environnement accueillant, menant à un parc de poche triangulaire qui sera développé derrière la structure.

Conformément à l’engagement de MVRDV en faveur de la durabilité, la façade de MONACO utilise une approche circulaire des matériaux. La section de travail est revêtue de briques de clinker récupérées lors des démolitions dans la région. La maçonnerie de style patchwork qui en résulte met en valeur les origines du matériau provenant de plusieurs bâtiments plus anciens. Pendant ce temps, la section ludique présente des bardeaux dans les tons vert et lilas, dont soixante-dix pour cent sont fabriqués par Pretty Plastic, une entreprise spécialisée dans les façades fabriquées à partir de déchets plastiques recyclés. C’est la première fois que Pretty Plastic sera utilisé sur une façade en Allemagne, ce qui obligera l’équipe à mener des recherches approfondies pour répondre aux réglementations locales en matière de construction.



le bloc « travail » est revêtu de briques récupérées, tandis que le bloc « jeu » utilise des bardeaux de plastique recyclés colorés

Flexibilité et collaboration : le bureau du futur

À l’intérieur, MONACO propose des aménagements de bureaux flexibles, permettant aux locataires de personnaliser les espaces en fonction de leurs besoins. La conception neutre et simple des espaces de travail contraste avec les intérieurs vibrants des aires de jeux. Il s’agit notamment d’un forum de conférences, d’un biergarten pour collègues avec terrasse et de salles de lecture conçues pour des activités plus calmes et contemplatives. Sur le toit, un espace multifonctionnel offre une vue panoramique sur Werksviertel, offrant encore un autre espace de collaboration et de détente.

La conception de MONACO embrasse les principes du New Work, mettant l’accent sur la flexibilité, la créativité et le bien-être au travail. Le directeur général de Rock Capital, Andreas Wißmeier, souligne l’intégration du concept Immune Office, qui avait déjà été mis en œuvre dans leur projet phare HEADS. Ce concept favorise des environnements de travail plus sains, en phase avec la demande croissante de bureaux favorisant à la fois la productivité et le bien-être.



les terrasses extérieures jardinées offrent des espaces de détente et de communauté

1/5 plan du rez-de-chaussée plan d’étage typique plan de toiture élévation élévation

informations sur le projet :

titre du projet : MK 6 Monaco

architecture: MVRDV | @mvrdv

emplacement: Munich, Allemagne

promoteur: Capitale du Rocher

zone: 7 871 mètres carrés

visualisations: Antonio Luca Coco, Pavlos Ventouris, Luana La Martina, Luca Piattelli,

Stefania Trozzi, © MVRDV

associé fondateur en charge : Jacob van Rijs

directeur: Sven Thorissen

équipe de conception : Jacob van Rijs, Sven Thorissen, Lennaart Sirag, Jitske Torenstra, Michael

Mackinnon, Irech Castrejon, Brygida Zawadzka, Daniel Eichenberg, Alexander Forsch,

Aleksandra Domian, Fady Yassa, Enrico Pintabona, Miguel Iracheta, Aleksandra Domian,

Katarina Jovic

architecte paysagiste : Landschaftsarchitektur Huber

ingénieur en structure, MEP, physique du bâtiment, protection incendie : Seidl & Partenaire

Gesamtplanung GmbH

calcul des coûts : Wenzl + Wenzl