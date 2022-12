Une «extrême prudence» appelle les Canadiens voyageant en Jamaïque

Bien que le premier ministre jamaïcain ait récemment déclaré l’état d’urgence généralisé à la suite d’une recrudescence de la violence des gangs et des meurtres sur l’île, un expert en voyages avertit que les voyageurs canadiens pourraient ne pas se voir accorder des demandes d’annulation pour les polices d’assurance voyage.

Selon les conseils aux voyageurs et les avertissements du gouvernement du Canada, les voyageurs entrant en Jamaïque doivent « faire preuve d’une grande prudence en Jamaïque en raison d’un niveau élevé de crimes violents ».

L’état d’urgence s’applique aux régions de la capitale de Kingston ainsi qu’à six des 14 paroisses de la Jamaïque. Cela inclut les sites touristiques populaires de Montego Bay.

L’Associated Press a rapporté que l’île de 2,8 millions d’habitants avait recensé 1 421 meurtres jusqu’à présent cette année. À cette époque l’année dernière, la Jamaïque comptait 1 375 meurtres signalés, selon les forces de police jamaïcaines.

Alors que la situation continue de se dérouler en Jamaïque, les avertissements pourraient changer.

Martin Firestone, président de Travel Secure Insurance, prévient que les polices d’assurance voyage ne tiennent pas nécessairement compte des annulations ou des problèmes médicaux lorsqu’ils sont attribués à ce qui constitue des «causes connues».

“Il y a une petite clause dans de nombreux contrats qui traite essentiellement d’une” cause connue “”, a-t-il déclaré à CTVNews.ca au téléphone jeudi. “Si vous avez acheté cette politique et que les médias commencent à montrer qu’il y a des troubles [in a specific destination] et vous l’avez acheté en sachant que vous voudrez peut-être annuler votre voyage, il est trop tard.”

Firestone reste incertain quant à savoir si la plupart des polices d’annulation couvriront les réclamations étant donné que la couverture médiatique a déjà informé les Canadiens de la recrudescence de la criminalité et de la violence en Jamaïque.

“Si vous vouliez annuler un voyage en Jamaïque en ce moment que vous avez acheté il y a quelques semaines et que vous avez souscrit une assurance annulation, pourrez-vous être payé sur cette réclamation ? Ou, si vous achetez [cancelation insurance] demain après avoir regardé tous les reportages, est-ce maintenant trop tard et après coup ? Je n’arrive pas à obtenir une réponse claire à ce sujet.

Firestone a averti que “avoir peur des émeutes” n’est pas une raison légitime pour obtenir une demande d’annulation, malgré les dangers pressants qui se répandent dans toute la Jamaïque.

“Vous pourriez acheter une politique” annuler pour une raison quelconque “, mais c’est une proposition très coûteuse et encore une fois, c’est peut-être le seul conseil qui pourrait être donné aux gens en ce moment”, a-t-il déclaré.

En fin de compte, a-t-il expliqué, voyager en Jamaïque en ce moment est “une décision vraiment personnelle, mais si vous avez des inquiétudes, vous devez décider si vous allez être protégé par une assurance, à la fois médicalement et du point de vue de l’annulation”.

“Ça va être risqué de voir comment tout cela s’effondre.” il ajouta.



Avec des fichiers de l’Associated Press