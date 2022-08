Une exposition sur la traite des personnes sensibilise partout au Canada

L’exposition de Sécurité publique Canada sur la traite des personnes vise à informer les Canadiens sur les dures réalités du problème, comme le dit un expert, beaucoup ne savent même pas à quoi cela pourrait ressembler.

Julia Drydyk, directrice générale de ce Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes (CCEHT), affirme que l’un des plus grands problèmes concernant la traite des personnes est que la plupart des gens ne sont pas conscients des signes.

“Malheureusement, l’un des plus gros problèmes que nous ayons au Canada et pourquoi la traite des personnes est si importante, c’est parce que les gens n’ont aucune idée de ce à quoi cela ressemble”, a déclaré lundi Drydyk à l’émission Your Morning de CTV.

L’exposition est en cours depuis juillet et s’arrête à Halifax, N.-É., Montréal, Qc, Thunder Bay, Ont., Winnipeg, Man., Edmonton, Alta. et plus récemment Toronto, Ont. Ces villes sont parmi celles qui ont enregistré les taux les plus élevés d’incidents signalés à la police entre 2010 et 2020. Pendant cette période, Toronto représentait 20 % de tous les incidents au Canada, Montréal 7 % et Halifax 6 %.

Selon le CCEHT, 95 % des Canadiens confondent la traite des personnes avec le passage de clandestins. Drydyk dit que l’idée fausse vient de personnes associant la traite des êtres humains à un problème international impliquant des personnes de différents pays transportées dans des conteneurs maritimes. En réalité, la traite des personnes se déroule activement partout au Canada et la plupart des cas ressemblent à de la violence entre partenaires intimes.

“Nous recherchons des personnes qui présentent des signes de relations incroyablement toxiques et malsaines”, explique Drydyk.

Les signes de traite des êtres humains peuvent inclure une personne ayant un nouveau partenaire amoureux, s’éloignant de ses amis et de sa famille, gardant le secret sur ses allées et venues ou recevant des cadeaux coûteux. Drydyk dit que les actes d’intimidation et le secret sont des signes inquiétants dont les Canadiens devraient être plus conscients alors que la traite des personnes continue d’affecter toutes les communautés.

«Il s’agit vraiment de démystifier ces mythes et de doter les Canadiens des outils nécessaires pour mieux comprendre à quoi ressemble vraiment la traite des personnes dans notre communauté», a-t-elle déclaré.

Dans son rapport 2019-2020, le CCEHT a déclaré que la traite des personnes est un crime fondé sur le genre qui touche principalement les femmes, les filles, les transgenres et les personnes non conformes au genre. La plupart des victimes qui ont appelé la hotline du CCEHT étaient canadiennes, et seulement 14 % étaient des ressortissants étrangers. Sécurité publique Canada a fait état de conclusions similaires indiquant que 96 % des victimes sont des femmes et des filles et que 91 % d’entre elles ont déclaré connaître personnellement leur trafiquant.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes à risque de traite de personnes, Sécurité publique Canada conseille d’appeler le 911 ou la Ligne d’assistance canadienne contre la traite de personnes au 1-833-900-1010.