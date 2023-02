Une exposition néerlandaise sur l’esclavage sera inaugurée au siège de l’ONU

L’émission, intitulée “L’esclavage. Ten True Stories of Dutch Colonial Slavery », ouvrira ses portes dans le hall des visiteurs du siège de l’ONU du 27 février au 30 mars, dans le cadre d’un programme de sensibilisation de l’ONU sur la traite transatlantique des esclaves, a annoncé vendredi le Rijksmuseum.

LA HAYE, Pays-Bas – Une exposition historique sur l’esclavage à l’époque coloniale néerlandaise, présentée pour la première fois au Rijksmuseum d’Amsterdam, est présentée aux Nations Unies à New York.

L’exposition à l’ONU est une version adaptée de l’exposition intitulée “Esclavage” qui a été ouverte en 2021 au Rijksmuseum d’Amsterdam et a raconté l’histoire de l’esclavage en approfondissant les histoires personnelles de 10 personnes, allant des travailleurs esclaves à un riche Femme d’Amsterdam.

L’exposition implacable se penche sur la vie des personnes réduites en esclavage, de ceux qui ont profité de ce commerce inhumain et de ceux qui s’y sont opposés à l’époque coloniale néerlandaise, du XVIIe au XIXe siècle – au Brésil, au Suriname et dans les Caraïbes, ainsi que en Afrique du Sud, en Asie et aux Pays-Bas.