Une exposition met en lumière la prévention et le contrôle du cancer du sein

Une exposition d’art avec des œuvres créées conjointement par des artistes chinois et étrangers, des patientes atteintes du cancer du sein et des médecins a été dévoilée dans la ville pour sensibiliser la société à la prévention et au contrôle du cancer du sein.

Les œuvres d’art seront exposées à l’hôpital familial uni de Shanghai jusqu’au 30 octobre. Il s’agit également de la deuxième étape de l’exposition après celle présentée dans les communautés de Pékin, a déclaré son principal organisateur, GE HealthCare.

Ces œuvres sont créées par six artistes originaires de pays dont la Chine, la France et le Royaume-Uni, après avoir écouté les histoires et les commentaires de patientes atteintes d’un cancer du sein et de médecins. Ils expriment leur attention et leur compréhension envers les patientes atteintes d’un cancer du sein et démontrent leur force et leur pouvoir pour faire face à la maladie et lutter pour la santé et l’espoir.