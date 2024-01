Une exposition fait revivre le travail de l’artiste britannique anti-carriériste Neil Stokoe | Des expositions

En 1970, l’artiste Neil Stokoe semblait posséder tous les ingrédients d’un succès éclatant. Il était ami avec Francis Bacon, une exposition de son travail était sur le point d’ouvrir et il avait participé au «années d’or» au Royal College of Art, aux côtés de David Hockney et Frank Bowling.

Pourtant, à mesure que la carrière de ses contemporains décollait, Stokoe et ses peintures figuratives colorées à grande échelle qui faisaient écho au modernisme des années 1960 ont lentement disparu de la vue. Mais aujourd’hui, cette figure largement oubliée apparue lors de la période pop art britannique connaît un renouveau grâce à une rétrospective, la première depuis sa mort en 2019.

Le Galerie Saatchi Yates à Londres accueille une exposition de 14 peintures de Stokoe qui, parallèlement à une exposition au Galerie Redfern en 2015est l’une des rares fois où son travail a été exposé publiquement.

Deux personnages dans la salle IV, 1971

Les contemporains de Stokoe au RCA comprenaient Hockney, Bowling, Patrick Caulfield, RB Kitaj et Allen Jones. Ces artistes continueront à mener des carrières, des expositions et – dans le cas de Hockney et Bowling – deviendront deux des artistes britanniques les plus célèbres de l’époque.

Mais son fils, Jack Stokoe, qui s’occupe désormais du domaine, a déclaré que son père trouvait l’idée de devenir un artiste auto-promotionnel une anathème. « Il avait une aversion pour le « carriérisme » dans les arts », a déclaré Jack. « C’était une sorte de réaction instinctive. Il ne voulait pas être son propre galeriste, marchand ou bureau de vente.

Jack attribue la répugnance de son père à l’égard de l’auto-promotion au fait qu’il avait grandi dans le comté de Durham, dans la ville minière de Bowburn, où l’auto-glorification était impensable.

Il a déclaré : « Comme Hockney, il est venu du Nord, à la recherche, je suppose, de culture et d’opportunités et d’une vie très différente de celle que leurs parents et ancêtres s’étaient peut-être forgés. »

Neil Stokoé

Ils sont peut-être tous deux originaires du Nord, mais leur approche en matière de promotion était aux antipodes. En 2019, il a été révélé qu’Hockney, 23 ans, avait invité les sommités de l’art britannique à voir sa première exposition à Skipton, dans le North Yorkshire. Ce n’est pas que Stokoe n’ait pas eu des opportunités similaires après avoir quitté le nord-est ; c’était un ami et un contemporain de Francis Bacon, qui l’encourageait, mais à qui Stokoe refusa de demander de l’aide pour faire avancer sa carrière.

“Je ne voulais pas qu’un ami me fasse une faveur”, Stokoe dit en 2015. «Je pensais juste que cela servirait à lui. Ce que je n’avais pas réalisé à l’époque, c’est que tout le monde l’était et que Bacon s’en fichait.

Stokoe s’est lancé dans l’enseignement des arts, notamment à la Wimbledon School of Art, où l’un de ses élèves était Peter Doig. Mais il a continué à créer de l’art et a continué à peindre jusqu’à sa mort, accumulant des centaines de tableaux.

Jack Stokoe rejette l’idée selon laquelle son père aurait tourné le dos à la vie publique, arguant plutôt qu’il était sélectif dans ses relations sociales mais qu’il aimait être avec des gens et d’autres artistes. « Il était assez complexe. D’une part, il était reclus. D’un autre côté, lors d’un vernissage, il pouvait entrer sans connaître personne et repartir en connaissant tout le monde », a-t-il déclaré.

Loin de l’attention des galeristes et des médias, Stokoe a créé une œuvre qui s’étend sur cinq décennies et a été principalement réalisée dans son studio à Wimbledon.

Dunes de sable avec deux personnages, 1978

Dans son œuvre, il y a souvent des peintures de couples dans de grands appartements modernistes où, malgré la richesse et le confort apparents, règnent des tensions. “Je vois que sa vie et son travail artistique ont été en quelque sorte animés par ce moteur d’anxiété ou de malaise”, a déclaré Jack. “Je suis sûr que quelqu’un comme Bacon, j’imagine que son travail était alimenté par un type de moteur psychologique similaire.”

Bien que Hockney, contemporain de Stokoe, ait connu un succès précoce qui s’est poursuivi tout au long de sa carrière, d’autres membres de la RCA ont également dû attendre d’être reconnus en Grande-Bretagne. Frank Bowling, par exemple, a organisé une rétrospective de sa carrière à la Tate Britain en 2019, un événement attendu depuis longtemps aux yeux de beaucoup, tandis que Pauline Boty n’a vu son travail que récemment reconnu dans un canon à prédominance masculine.

C’est désormais au tour de Neil Stokoe, la star de l’art réticente, d’être sous le feu des projecteurs.