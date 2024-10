Une exposition éphémère à Toronto explore l’intersection de l’art et du basket-ball accessible à travers la ville

Une nouvelle galerie d’art éphémère à Toronto a pour mission de rendre le basket-ball plus accessible, alors que la ville vise à mettre davantage l’accent sur ce sport.

Du 19 au 30 octobre, les Torontois peuvent visiter « The Future of Access to Basketball : Group Show », une galerie d’art qui explore l’intersection de l’art et de l’accessibilité au sport.

L’événement gratuit est en collaboration avec Mise en placeune organisation à but non lucratif qui se consacre à offrir des programmes de basket-ball communautaires gratuits à Toronto. La galerie est située dans The Combine, un espace qui accueille des événements en direct, des expositions d’art et des séries de conférences.

« L’exposition collective met en lumière le travail de quatre artistes distincts qui ont capturé des moments d’inspiration, d’autonomisation et de communauté dans les espaces de gym Lay-Up des zones d’amélioration des quartiers de Toronto au cours des cinq dernières années », peut-on lire sur le site de la galerie. « Leur art suscite une conversation continue sur la nécessité de rendre le basket-ball accessible à tous, unissant ainsi la communauté autour de cette question vitale. »

Les artistes présentés incluent Ebti Nabag, Neil-Anthony Watson, Sarah Del Angeatterrir Taha Muharuma.

Del Angel est un photographe basé à Toronto qui a récemment pris des photos de Drake et de son célèbre fils Adonis, ainsi que des moments des Legacy Awards 2024.

https://www.instagram.com/p/DBPgon_MJwA/?hl=en&img_index=9

Pendant ce temps, Watson a capturé des noms connus, notamment Nous vivons dans le temps l’acteur Andrew Garfield, le danseur de break canadien Phil Kim et Seul à la maison enfant sgoudron, Macaulay Culkin.

La galerie est ouverte au public, du lundi au vendredi de 8h à 17h