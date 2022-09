Une exposition du musée souligne la Journée vérité et réconciliation pour la Première Nation de Westbank – Kelowna Capital News

La Première Nation de Westbank (WFN) et l’Okanagan Nation Alliance (ONA) organisent plusieurs événements pour honorer la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation le 30 septembre.

Le musée Sncəwips de WFN sera ouvert de 10 h à 16 h et présentera sa toute nouvelle exposition « Qu’est-ce que cela signifie d’être Syilx ? ». L’exposition se concentre sur les voix des membres de la communauté WFN et leur expression artistique/écrite de l’identité. Le musée est situé dans le centre commercial Okanagan Lake sur l’autoroute 97S.

L’ONA organise une marche pour les enfants le 30 septembre. Il s’agit d’une marche de cinq kilomètres, à partir de 10 h, de Penticton Peach au monument du pensionnat indien Syilx à l’extérieur de l’écloserie de Penticton sur le sentier En’owkin. La balade est ouverte à tous.

Les West Kelowna Warriors sont entrés sur la glace le 30 septembre en affrontant le Wenatchee Wild. L’équipe portera des maillots spéciaux “Every Child Matters” pour le match. Ils feront partie d’une soirée silencieuse dont les profits seront versés à la Residential School Survivors Society.

Depuis 2013, le 30 septembre est commémoré comme la Journée du chandail orange à travers le Canada en l’honneur des survivants des pensionnats indiens. En 2021, le 30 septembre a été désigné Journée nationale de la vérité et de la réconciliation par le gouvernement fédéral. La journée offre l’occasion de reconnaître et de commémorer l’histoire tragique et l’héritage continu des pensionnats, et d’honorer les survivants, les familles et les communautés touchées.

Façons d’honorer la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation :

Soutenez les entrepreneurs autochtones en visitant l’une des nombreuses entreprises sur les terres de WFN.

Achetez une chemise orange à porter le 30 septembre pour montrer votre soutien et votre solidarité. Des chemises orange peuvent être achetées à Spirit of the Lake Native Boutique (1960 Nancee Way, Westbank), London Drugs (Westbank) ou Sncəwips Museum.

Téléchargez, imprimez et affichez des affiches Every Child Matters dans la fenêtre de votre maison ou de votre entreprise.

Achetez des livres autochtones locaux.

Commandez de l’art autochtone ou faites une visite guidée de l’art public local.

Reconnaissez ou reconnaissez les terres autochtones sur lesquelles vous vous trouvez en plaçant une plaque sur votre lieu d’affaires, en utilisant le langage nsyilxcen dans vos avis/signalisations ou noms de salles de conférence, ou en ajoutant une reconnaissance à vos signatures automatiques standard. « Nous reconnaissons respectueusement que nous vivons et travaillons sur les territoires non cédés et traditionnels du peuple syilx/Okanagan. »

La ligne de crise des pensionnats indiens est disponible 24 heures sur 24 pour toute personne souffrant de douleur ou de détresse à la suite de son expérience au pensionnat. Les appels non urgents à la Société des survivants des pensionnats indiens peuvent être acheminés au 1-800-721-0066.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de West KelownaPensionnats des Premières NationsVérité et réconciliation