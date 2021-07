Une exposition du musée américain marque 200 ans de canines dans World of Cartooning

Dans une bande dessinée de Beetle Bailey de 1970, le personnage connu sous le nom de Sarge réprimande son chien en uniforme, Otto, pour une erreur de paperasse. « Réfléchissez, Otto, réfléchissez ! » Dit Sarge.

« Nous ne pouvons pas tous être Snoopy », répond un Otto abattu.

Cette confluence de deux chiens emblématiques de la bande dessinée est exposée avec des dizaines d’autres images dans le plus grand musée de la bande dessinée au monde dans le cadre d’une nouvelle présentation de l’histoire des chiens dans le monde de la bande dessinée.

« The Dog Show: Two Centuries of Canine Cartoons » à la bibliothèque et musée de dessins animés Billy Ireland de l’Ohio State University se déroule jusqu’en octobre.

La genèse de l’exposition est survenue lorsque le regretté Brad Anderson, le créateur de Marmaduke, a fait don de sa collection en 2018, comprenant 16 000 dessins originaux de Marmaduke de 1954 à 2010, d’autres œuvres d’art originales, de la correspondance commerciale, du courrier de fans et des livres. Cela a commencé une conversation sur le fait de sonder les profondeurs de la vaste collection du musée pour les images liées aux chiens, selon la coordinatrice du musée Anne Drozd.

« Il y avait tellement de bandes dessinées, de dessins animés de magazines et de bandes dessinées, et tellement d’exemples différents qui contiennent des chiens », a déclaré Drozd. « Cela semblait aller de soi de tout rassembler dans un thème auquel tant de gens peuvent s’identifier et aimer. »

Il y a beaucoup de chats voleurs de scènes dans les dessins animés, y compris Garfield de Jim Davis et le tigre en peluche qui prend vie dans « Calvin and Hobbes » de Bill Watterson.

Mais la personnalité des chiens en fait un choix parfait pour la bande dessinée, a déclaré le conservateur de l’exposition Brian Walker.

« Les chiens ont cet empressement, ils visent à plaire, alors ils font de très bons personnages de dessins animés », a déclaré Walker, dessinateur et historien de la bande dessinée et fils de Mort Walker, le créateur de Beetle Bailey.

Bien qu’Otto soit apparu pour la première fois dans Beetle Bailey en 1956, il était un chien à quatre pattes régulier jusqu’aux environs de 1970, lorsque Mort Walker l’a anthropomorphisé, fournissant à Otto son propre uniforme et son propre bureau, probablement grâce à l’influence de Snoopy dans la bande Peanuts de Charles Schutz, Brian dit Walker.

L’image la plus ancienne de l’exposition est une réimpression de l’illustration de l’artiste britannique George Cruikshank du temps si mauvais qu’il « pleut des chats et des chiens ».

Au fil des ans, l’exposition comprend des chiens bien connus comme « Sandy » de Little Orphan Annie, « Daisy » de Blondie et « Dogbert » de Dilbert Strip de Scott Adams. Les chiens de dessins animés débraillés du magazine New Yorker de George Booth apparaissent, ainsi que des images de la dessinatrice de journaux alternatifs Lynda Barry, et « Trots and Bonnie » de Shary Flenniken, à propos d’une fille et de son chien qui parle qui sont apparus dans « National Lampoon » de 1972 à 1990.

Il y a des personnages bien connus comme « Dog Man » de la série de livres du dessinateur Dave Pilkey, mais aussi des cabots moins connus, dont six bandes d’une série de Dick Tracy des années 1940 mettant en vedette l’apparition d’un boxeur nommé « Mugg » que le célèbre détective temporairement prend possession de.

L’exposition comprend également une vidéo mettant en vedette des chiens animés tels que Scooby-Doo, Huckleberry Hound, Underdog, Disney’s Pluto et Dingo, Slinky the Dog des films « Toy Story » et même Santa’s Little Helper de « The Simpsons ».

Brian Walker a déclaré que son image préférée dans l’exposition venait du film classique de Disney « Lady and the Tramp », montrant la scène où les chiens mangent dans un restaurant italien.

« Ils mangent tous les deux le même morceau de spaghetti et leurs lèvres se rejoignent et ils tombent amoureux », a déclaré Walker. « Ça ne va pas beaucoup mieux que ça. »

