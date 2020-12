De la plus humble pochette aux sacs Birkin en passant par les bagages Louis Vuitton, une nouvelle exposition à Londres explorera la fonction, le design et le savoir-faire de l’accessoire qui porte nos affaires, mais peut signifier bien plus.

«Bags: Inside Out» au Victoria & Albert Museum de Londres comprend 300 sacs, y compris la boîte d’expédition de l’ancien Premier ministre britannique Winston Churchill et la «Baguette» Fendi portée par l’actrice Sarah Jessica Parker dans «Sex and the City».

Retardé de huit mois par le coronavirus pandémie, le salon ouvrira désormais samedi, avec toutes les expositions originales en place.

«Le monde entier a été touché par cette pandémie et les prêteurs ont été vraiment formidables de nous donner la permission de continuer à exposer leurs (objets)», a déclaré la commissaire de l’exposition, le Dr Lucia Savi.

L’exposition montrera la fonction, la signification symbolique, la conception et la fabrication de sacs à travers les siècles, a déclaré Savi.

Des articles ont été donnés par certains des plus grands créateurs et maisons de mode du monde, dont Fendi, Prada et Karl Lagerfeld. Des articles emblématiques tels que le tout premier sac Hermes ‘Birkin’ et les sacs à main Mulberry des collections privées des modèles Alexa Chung et Kate Moss sont exposés.

Un sac original, conçu par l’artiste Damien Hirst pour Prada, emploie de vrais insectes.

Savi a déclaré qu’elle espérait que l’exposition montrerait aux visiteurs comment les sacs sont devenus une «expansion symbolique de nous-mêmes» et quelque chose que les gens ont utilisé «à travers l’histoire et à travers le monde».