Dimanche, le dernier jour de la compétition, l’équipe indienne a remporté l’or dans les épreuves par équipe masculine et féminine, faisant grimper son total de médailles à 30, dont quinze en or. L’équipe locale a également remporté neuf médailles d’argent et six médailles de bronze dans la compétition qui a réuni 294 tireurs de 53 pays.

