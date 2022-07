Une exposition de charcuterie juive itinérante raconte une histoire américaine en cornichons et pastrami

“Nous pensons que c’est le genre d’exposition d’histoire parfaite”, a déclaré Mme Hofer, ajoutant : “Nous pouvons attirer les visiteurs dans une exposition comme celle-ci, puis les surprendre avec toutes sortes d’histoires”.

Il y a peu de choses plus new-yorkaises que la charcuterie juive ; s’asseoir pour un sandwich au pastrami surchargé et hors de prix au Second Avenue Deli ou au Katz’s Delicatessen fait généralement partie des incontournables de tout touriste. Pourtant, cette exposition a été conçue par deux femmes qui vivent dans la vallée de San Fernando et sont conservatrices au Skirball, un centre consacré à la culture juive.

«Nous sommes toutes les deux Valley Girls», a déclaré Laura Mart à propos d’elle et de sa collègue, Mme Thurston. “Nous aimons manger. Et nous avions l’une de nos pauses collations de 16 heures et nous crachions différentes idées. Nous devenons souvent assez farfelus avec les idées, puis nous les décomposons à partir de là.

La région métropolitaine de Los Angeles compte la deuxième plus grande population juive des États-Unis, et plus que sa part d’épiceries fines juives classiques. Jessie Kornberg, directrice générale du Skirball, a déclaré qu’elle pensait qu’il y avait des avantages à raconter l’histoire depuis l’extérieur de New York.