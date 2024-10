Une exposition de 4 semaines à une lumière vive augmente le volume du gyrus denté de l’hippocampe gauche du cerveau

Une étude récente menée au Japon sur des personnes souffrant de troubles de l’humeur a révélé qu’une exposition de 4 semaines à une lumière vive entraînait une augmentation du volume du gyrus denté de l’hippocampe gauche, une région du cerveau associée à la mémoire et à la régulation de l’humeur. Les participants du groupe expérimental ont été exposés à une lumière vive (10 000 lux) pendant 30 minutes chaque matin, tandis que le groupe témoin a été exposé à une lumière tamisée (50 lux). Les résultats ont été publiés dans Psychiatrie translationnelle.

La luminothérapie implique une exposition à une lumière artificielle intense pour aider à réguler les rythmes circadiens et à améliorer l’humeur. Il est couramment utilisé pour traiter les troubles affectifs saisonniers, un type de dépression qui survient pendant les mois d’hiver en raison d’un ensoleillement réduit. La thérapie agit en imitant la lumière naturelle du soleil et en aidant à réinitialiser l’horloge interne du corps, qui est souvent perturbée en cas de troubles de l’humeur.

En règle générale, la luminothérapie nécessite de s’asseoir près d’une boîte lumineuse spécialisée qui émet 10 000 lux de lumière fluorescente blanc froid pendant 20 à 30 minutes chaque matin. Cette exposition contribue à favoriser la libération de sérotonine, un neurotransmetteur associé à la stabilisation de l’humeur. En plus du trouble affectif saisonnier, il a été démontré que la luminothérapie est bénéfique pour les personnes souffrant de dépression non saisonnière, d’insomnie et de décalage horaire.

Le traitement est plus efficace lorsqu’il est effectué régulièrement, généralement dans la première heure après le réveil. Les effets secondaires sont généralement minimes mais peuvent inclure une fatigue oculaire, des maux de tête ou des nausées, qui peuvent souvent être réduits en ajustant la durée ou le calendrier des séances.

L’auteur de l’étude, Hirofumi Hirakawa, et ses collègues ont voulu explorer les effets de la luminothérapie sur le volume de la région du gyrus denté de l’hippocampe du cerveau. Ils voulaient également savoir si une augmentation du volume de cette région cérébrale s’accompagnerait d’une atténuation des symptômes dépressifs.

Le gyrus denté de l’hippocampe est une partie du cerveau impliquée dans la neurogenèse, la création de nouveaux neurones, et joue un rôle clé dans la formation de la mémoire. Des recherches antérieures ont suggéré qu’une neurogenèse réduite et une activité plus faible dans ce domaine sont liées aux troubles de l’humeur. Les chercheurs ont émis l’hypothèse que la thérapie par la lumière vive pourrait stimuler la neurogenèse dans cette région, entraînant une augmentation du volume et une réduction des symptômes de la dépression.

L’étude a inclus 24 adultes diagnostiqués avec un trouble dépressif majeur ou un trouble bipolaire. Les participants avaient en moyenne 38 ans et 12 d’entre eux étaient des hommes. Les participants ont été répartis au hasard dans l’un des deux groupes suivants : un groupe a reçu une luminothérapie chaque matin pendant 30 minutes pendant quatre semaines, tandis que le groupe témoin a été exposé à une lumière tamisée pendant la même durée et au même moment.

Les participants ont évalué les symptômes de la dépression à l’aide de l’échelle d’évaluation de la dépression de Hamilton et de l’inventaire de dépression de Beck, ainsi que les symptômes maniaques à l’aide de l’échelle d’évaluation de la jeune manie. Ils ont également évalué leur humeur sur une échelle visuelle analogique chaque matin. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) a été utilisée pour mesurer les modifications du volume cérébral avant et après le traitement.

Les résultats ont montré une augmentation significative du volume du gyrus denté de l’hippocampe gauche dans le groupe ayant reçu une thérapie par la lumière vive, alors qu’aucun changement de ce type n’a été observé dans le groupe à faible lumière. Les deux groupes ont connu une réduction des symptômes dépressifs, mais l’amélioration était plus prononcée dans le groupe lumière vive.

Une diminution des symptômes maniaques a été observée uniquement dans le groupe de lumière vive. Cependant, ce groupe présentait des symptômes maniaques légèrement plus élevés au début de l’étude, de sorte que leurs scores sont devenus comparables à ceux du groupe témoin à la fin. De plus, les chercheurs ont découvert une forte association entre l’augmentation du volume du gyrus denté de l’hippocampe gauche et l’amélioration de l’humeur et des symptômes dépressifs.

« Les résultats de notre étude suggèrent que le BLT [bright light therapy] présente un effet dose-réponse, dans lequel l’exposition à la lumière d’une intensité plus élevée est plus efficace que celle d’une intensité plus faible en termes d’augmentation du volume du DG gauche [dentate gyrus region of the brain] et soulager les symptômes de la dépression. Ainsi, le BLT pourrait déclencher la neurogenèse [the creation of new neurons] dans le DG gauche des patients souffrant de troubles de l’humeur, ce qui indique un nouveau mécanisme d’action du BLT », ont conclu les auteurs de l’étude.

L’étude met en lumière un mécanisme par lequel la thérapie par la lumière vive pourrait aider à soulager les symptômes de la dépression. Il convient toutefois de noter que l’étude a été menée sur un petit groupe de participants. De futures recherches portant sur des échantillons plus grands sont nécessaires pour confirmer ces résultats et explorer davantage le potentiel de la luminothérapie comme traitement des troubles de l’humeur.

Le journal, « Augmentation du volume du gyrus denté de l’hippocampe gauche après 4 semaines d’exposition à une lumière vive chez des patients souffrant de troubles de l’humeur : une étude contrôlée randomisée,» a été rédigé par Hirofumi Hirakawa, Takeshi Terao, Koji Hatano, Masanao Shirahama, Tsuyoshi Kugimiya, Kentaro Kohno, Hiroyuki Matsuta, Tsuyoshi Shimomura et Minoru Fujiki.