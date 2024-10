Une exposition d’art du musée qui ressemble à deux canettes de bière vides jetées à la poubelle par un membre du personnel

Une exposition d’art qui ressemble à deux canettes de bière vides posées sur le sol a été accidentellement jetée par un mécanicien qui pensait que les canettes étaient en réalité des déchets.

De loin, l’exposition « Tous les bons moments que nous avons passés ensemble » de l’artiste français Alexandre Lavet ressemble à des canettes de bière ordinaires.

Il faut y regarder de plus près pour se rendre compte que ces canettes sont des pièces en aluminium peintes à la main dont la création a nécessité une quantité surprenante de temps, d’énergie et de détails.

Mais un mécanicien sans méfiance travaillant au musée LAM à Lisse, aux Pays-Bas, ne soupçonnait pas que les canettes écrasées ultra-réalistes nécessitaient une analyse plus approfondie.

Ainsi, lorsqu’il les a ramassés dans l’ascenseur et les a jetés dans une poubelle, il a pensé qu’il faisait une bonne action et qu’il aidait à garder le musée propre.

L’exposition « Tous les bons moments que nous avons passés ensemble » au musée LAM a été confondue avec des déchets

L’artiste français Alexandre Lavet a créé des canettes de bière réalistes

L’exposition a ensuite été récupérée par la conservatrice Elisah van den Bergh quelques instants avant la catastrophe : les poubelles étaient sur le point d’être évacuées.

« Nous avons maintenant placé l’œuvre dans un endroit plus traditionnel sur un socle afin qu’elle puisse se reposer après son aventure », a déclaré le porte-parole du musée, Froukje Budding. Le Gardien.

Elle a également déclaré que les œuvres d’art sont généralement exposées dans des endroits non conventionnels autour du musée pour « surprendre » les visiteurs. Les canettes seront probablement déplacées plusieurs fois.

La directrice du LAM, Sietske van Zanten, a déclaré au Guardian : « En exposant des œuvres d’art dans des endroits inattendus, nous amplifions cette expérience et gardons les visiteurs sur leurs gardes. »

Les canettes de Lavet ont été exposées dans des musées aux Pays-Bas et à Berlin

L’œuvre d’art a finalement été sauvée et indemne de la confusion. Le mécanicien a connu un sort similaire.

Budding a déclaré qu’il n’y avait « aucune rancune » envers le membre du personnel nouvellement embauché.

«Il faisait juste son travail», a-t-elle déclaré.

L’exposition « Tous les bons moments que nous avons passés ensemble » de Lavet est née en 2016, selon son portfolio en ligne.

Le LAM place fréquemment ses œuvres d’art à différents endroits pour garder ses invités intrigués, mais doit repenser l’endroit où il place ces canettes.

Le site Internet indique : « Ces peintures sont un hommage aux rues de Bruxelles, aux ateliers d’artistes, aux appartements d’amis, aux fêtes, aux vernissages d’expositions dans des galeries et des espaces gérés par des artistes, et à cet objet commun et familier qui rassemble les gens et les amis.

« Ce design de packaging coïncide avec l’arrivée de l’artiste à Bruxelles où il a rencontré de nouveaux amis entre 2013 et 2016. Le visuel de la canette a été repensé en 2017 et de précieuses amitiés se sont désormais nouées. »

L’artiste minimaliste a partagé des variantes de cette exposition dans des musées aux Pays-Bas et à Berlin.

Son exposition de canettes de bière n’est pas la première œuvre d’art à être inconsidérément maltraitée ou incomprise.

Le musée LAM, situé à Lisse, Pays-Bas

L’année dernière, un étudiant en art sud-coréen qui avait besoin d’une collation a mangé une banane collée sur le mur du Leeum Museum of Art de Séoul.

Ce fruit étrangement placé faisait en réalité partie d’une exposition créée par l’artiste italien Maurizio Cattelan.

Une fois que l’élève a fini de manger, il s’est assuré de coller la peau de banane au même endroit sur le mur où il l’avait prise.