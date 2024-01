Une exposition dans le New Jersey présente des lieux détruits et nostalgiques

De Camden et Cherry Hill à Trenton et la côte du New Jersey, qu’en est-il de la vie dans le New Jersey voulez-vous que WHYY News couvre ? Faites le nous savoir.

La galerie d’art et musée de l’université Rowan, dans le sud de Jersey, ouvrira bientôt une exposition de centaines de petites peintures représentant des lieux nostalgiques qui n’existent plus.

L’artiste Ellen Harvey a commencé son projet Disappointed Tourist il y a 5 ans.

« Elles ressemblent un peu à ces vieilles cartes postales qui étaient en quelque sorte imprimées en noir et blanc, puis parfois coloriées à la main », a-t-elle déclaré.

Toutes les peintures portent des noms et des dates. Les dates correspondent toutes à celles auxquelles ces lieux ont été détruits, a-t-elle déclaré.

“C’est donc une pièce remplie de cartes postales presque peintes d’endroits où vous ne pouvez pas aller”, a déclaré Harvey. Harvey s’est lancée dans ce projet en 2019, lorsqu’elle a commencé à inviter des personnes du monde entier à lui envoyer des suggestions de lieux qu’ils aimeraient visiter, mais ils n’existent que dans leurs souvenirs.

Elle a déclaré que la collection The Disappointed Tourist comprend des soumissions de 40 pays.

“Il y a bien sûr beaucoup de souvenirs d’enfance heureux et d’endroits où les gens auraient aimé aller, et bien sûr aussi des histoires très tristes et traumatisantes”, a-t-elle déclaré.

Gary Marino, 72 ans, de Newfield, New Jersey, avait suggéré de peindre le Vineland Speedway parce qu’il garde de bons souvenirs d’y être allé avec son père dans les années 1950. Le Speedway a fermé ses portes en 1967.

Il a dit qu’il avait été choqué lorsqu’il avait découvert qu’Harvey l’avait peint.

“Cela m’a donné l’impression d’être là à l’époque, quand j’étais jeune, c’est un sentiment de souvenir, du bon vieux temps”, a-t-il déclaré.

Marino, qui travaille à l’Université Rowan, a déclaré avoir eu un aperçu de l’exposition en cours de montage.

“Je pourrais y passer des heures, chaque tableau ressemble à une carte postale personnelle”, a-t-il déclaré.

Harvey, qui réside maintenant à New York, a déclaré qu’elle avait commencé à travailler sur The Disappointed Tourist à une époque où de nombreuses personnes se sentaient divisées et isolées.

Harvey a déclaré que le projet avait pris de l’ampleur au début de la pandémie.

“J’ai commencé à me demander ce que les gens aiment dans le monde physique, qu’est-ce qui leur manque, où aimeraient-ils pouvoir aller, c’est ce que je pensais”, a-t-elle déclaré. «Je voulais réaliser un projet artistique incroyablement accueillant pour tout le monde, et qui prenait au sérieux le fait que nous nous sentons tous nostalgiques de certaines choses, mais que nous avons tous des histoires nostalgiques très différentes.»