Une exposition commerciale attire les propriétaires d’entreprises locales et les clients | Nouvelles locales

Martha Kersh a poussé mardi une poussette avec ses jumelles Julie et Jennifer dans l’arène du Dalton Convention Center. Les portes s’étaient ouvertes quelques minutes plus tôt, mais la salle était déjà pleine pour l’exposition commerciale 2023 de la Chambre de commerce du Grand Dalton.

« J’y viens presque chaque année », a déclaré Kersh. « C’est une bonne occasion de voir s’il y a de nouveaux commerces, notamment des restaurants, que je n’ai pas essayés. Ils ont toujours des échantillons.

« Je suppose que je suis ici principalement pour la nourriture gratuite », a-t-elle déclaré en riant.

Beth Morrison, vice-présidente des services aux membres de la Chambre de commerce du Grand Dalton, a déclaré que 15 restaurants présents à l’exposition offraient des échantillons gratuits de leurs plats.

« Et nous organisons également notre barbecue », a-t-elle déclaré. « Ford of Dalton sponsorise cela, et cela est fourni par de nombreuses personnes différentes. Nous servons du barbecue, du poulet grillé, des chips, des boissons gazeuses. et c’est gratuit aussi.

Au total, il y avait 153 vendeurs à l’expo

« La salle d’exposition est pleine », a déclaré Morrison. « Nous sommes ravis. »

Le but de l’exposition, a-t-elle déclaré, est de présenter aux clients les entreprises locales et à ces entreprises les unes des autres.

« Cela donne à nos entreprises la possibilité d’être ensemble dans la même pièce, de créer un réseau de qualité et d’avoir une bonne idée de ce qu’elles font dans les coulisses », a déclaré Morrison.

« Vous pouvez passer devant un restaurant ou une autre entreprise », a-t-elle déclaré. « Vous verrez peut-être un nom. Mais connaissez-vous cette personne et ce qu’elle fait au sein de son entreprise ? Cela vous amène cette affaire. Vous pourrez rencontrer les chefs d’entreprise. Vous pouvez goûter leur nourriture. Vous pouvez voir la qualité de leurs produits. Cela permet aux entreprises de faire des affaires ensemble et de faire des affaires localement au lieu d’acheter en ligne.

Les vendeurs allaient d’organisations locales à but non lucratif aux gymnases et studios d’arts martiaux, en passant par les agences gouvernementales locales et les grandes entreprises.

Margaret Thigpen, directrice du tourisme du Dalton Convention Center, a déclaré qu’elle était ravie de voir autant de vendeurs et autant de personnes assister à l’exposition.

«C’est toujours formidable d’avoir notre communauté à l’intérieur de notre salle, surtout lorsqu’elle est très occupée», a-t-elle déclaré. « Le plus souvent, nos visiteurs viennent de l’extérieur de notre communauté, c’est donc merveilleux d’avoir ici autant de personnes de notre propre communauté.

Drew Hooper, copropriétaire du Kuzushi Club, a déclaré qu’il avait déjà eu plusieurs pistes, des personnes jusqu’alors peu familières avec le studio d’arts martiaux qui ont posé des questions à ce sujet et ont exprimé leur intérêt à essayer des cours.

« Nous voulions rencontrer d’autres propriétaires d’entreprises », a-t-il déclaré. « J’ai rencontré beaucoup de gens et j’ai découvert leurs entreprises, et je suis ravi d’avoir l’occasion de leur parler de Kuzushi. »

Kuzushi propose des cours de jiu jitsu brésilien, de kickboxing et de fitness.

« Nous enseignons l’autodéfense et coachons les gens pour la compétition », a déclaré Hooper. « Nous nous occupons de tout, des débutants aux compétiteurs avancés. »

Tom Swafford, un résident de Dalton, a déclaré qu’il visitait l’exposition pour la première fois.

« J’ai décidé de profiter de ma pause déjeuner pour venir ici », a-t-il déclaré. « J’ai goûté à la nourriture de quatre ou cinq restaurants, un burrito pour le petit-déjeuner, du houmous, quelques pâtisseries. Tout allait bien. J’ai découvert certaines entreprises que j’ai vues, d’autres dont je n’avais jamais entendu parler auparavant.

Rafael Huerta et Karyn Rodriguez représentaient l’Association latino-américaine à l’exposition.

« Nous offrons des services à Dalton dans quatre domaines : le bien-être familial, l’immigration, l’autonomisation économique et les services à la jeunesse », a déclaré Huerta. «Nous avons un bureau au centre communautaire Mack Gaston.»

L’Association latino-américaine a été fondée en 1972 dans la région métropolitaine d’Atlanta par des résidents latino-américains qui y ont vu le nombre croissant de Latinos.

Ils ont réalisé qu’il y avait un besoin pour une organisation capable de fournir des services spécifiques aux Latinos. L’association possède désormais des bureaux à Atlanta, Lawrenceville et Dalton.

Huerta a déclaré que l’exposition était une excellente occasion de toucher des personnes qui ne connaissaient pas l’Association latino-américaine.