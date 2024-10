Une exposition célèbre les images d’actualité les plus emblématiques du XXe siècle

Certaines des images d’actualité les plus emblématiques du XXe siècle sont exposées à Galerie Howard Greenberg à New York. Supplémentaire! Extra ! : Photographies d’actualité de 1903 à 1975 présente plus de 60 photographies et s’appuie sur une collection de près de 250 tirages rassemblés par le collectionneur Dan Solomon et le conservateur Howard Greenberg. Des débuts de l’aviation au mouvement des droits civiques en passant par la guerre du Vietnam, ces images nous rappellent à quel point le photojournalisme joue un rôle essentiel dans la préservation de l’histoire.

Bien que de nombreux photographes soient inconnus, l’exposition comprend également des travaux de photojournalistes de renom comme Robert Capa. Comme on peut l’imaginer, certains des visages les plus familiers du XXe siècle figurent dans les photographies. Muhammad Ali, Amelia Earhart, John F. Kennedy Jr., Martin Luther King Jr., Babe Ruth et Patty Hearst ne sont que quelques-uns des principaux acteurs de l’actualité présentés dans l’exposition.

L’exposition offre une opportunité fascinante non seulement d’apprécier ces photographies, mais aussi de voir comment les tirages se déplaçaient dans la salle de rédaction. Au verso, tampons, annotations et coupures de presse tissent une histoire de l’image souvent négligée. Ces tirages de premier tirage étaient souvent collectés directement auprès des journaux au moment où ils commençaient à numériser leurs collections, notamment Le New York Times, Time-Life, The San Francisco Examiner, et Le concessionnaire Cleveland Plain.

Les visiteurs verront le photojournalisme en action en pouvant consulter des informations comprenant non seulement la date de publication originale et la légende, mais également des commentaires et considérations éditoriales. Pour Solomon, qui a été attiré pour la première fois par l’image choquante d’un moine s’immolant à Saigon en 1963 par le photographe Malcolm Browne, lauréat du prix Pulitzer, ces images sont plus que des photographies.

« L’imprimé avait la présence et l’aura d’un objet puissant lié à l’histoire et à la diffusion de l’information. J’ai immédiatement demandé comment je pourrais en voir plus », se souvient-il.

Un spectacle incontournable pour tout amateur de photographie et d’histoire, Supplémentaire! Extra ! : Photographies d’actualité de 1903 à 1975 est visible jusqu’au 16 novembre 2024 à la Howard Greenberg Gallery de New York.

