Une exposition canine critiquée pour s’être déroulée à l’EXTÉRIEUR dans des chapiteaux non climatisés pendant une vague de chaleur de 35 ° C malgré les avertissements sanitaires

Une exposition DOG a été critiquée pour s’être déroulée à l’extérieur dans la vague de chaleur de 35 ° C aujourd’hui – malgré les avertissements sanitaires.

Les propriétaires et leurs animaux ont été vus recroquevillés sous des chapiteaux sans aucune climatisation au Bournemouth Championship Dog Show dans le Dorset, plus tôt.

L’exposition canine du championnat de Bournemouth s’est déroulée aujourd’hui dans la chaleur Crédit : BNPS

Les températures devraient atteindre 29 ° C à Bournemouth aujourd’hui alors qu’il faisait face à un avertissement orange de chaleur extrême.

De nombreux spectacles dans le Dorset ont annulé les éléments canins de leurs événements après que le Met Office a émis l’avertissement.

Mais la Bournemouth Canine Association a décidé d’aller de l’avant, et beaucoup ont critiqué la décision “stupide” et “égoïste”.

Une femme a écrit sur Twitter: “La RSPCA conseille d’annuler les expositions canines. Pourquoi prenez-vous le risque?”

Un autre a déclaré: “Il y a maintenant un avertissement orange par le Met Office de chaleur extrême de 36 degrés, espérons qu’il ne fera pas si chaud.

“Il y a des années, j’ai failli perdre mon chien champion lors d’une exposition de championnat gallois KC à cause de l’épuisement dû à la chaleur, je n’aurais plus jamais sorti un chien dans une chaleur extrême pour un morceau de carton.”

Un troisième a ajouté : “Les chiens peuvent toujours souffrir de coups de chaleur même à l’ombre, si l’ombre est sous forme de chapiteaux, il n’y aura pas de vent en eux.

“C’est à l’individu de décider s’il prend son chien, mais mettre votre chien en danger pour votre propre vanité et votre ego de gagner éventuellement une classe d’exposition n’est que pure stupidité et égoïsme.

“La chose responsable serait de reporter l’événement mais les £££ ont toujours la priorité. C’est honteux!”

Quelqu’un d’autre a dit: “Alors, comment les chiens sont-ils censés y arriver?

“Voyage n’importe où dans un véhicule est insupportable même pour les humains en ce moment, et dangereusement pour les chiens.

“Quiconque est assez irresponsable pour emmener son chien là-bas par ce temps devrait avoir honte d’eux-mêmes. Dire qu’ils “connaissent leurs chiens” ne prouve pas qu’ils se soucient vraiment de leur bien-être. Ces personnes devraient être obligées de s’asseoir dans leur voiture avec des manteaux de fourrure et Chapeaux!”

Les organisateurs de l’événement ont déclaré qu’ils avaient “une belle brise rafraîchissante et de nombreuses zones ombragées” ainsi que des bains d’eau fraîche pour que les chiens puissent pagayer.

Et les propriétaires de chiens prévoyant d’y assister ont rapidement défendu la décision, affirmant qu’ils étaient prêts à garder leurs chiots au frais et qu’ils avaient plus de bon sens que les propriétaires d’animaux ordinaires.

Un coup en retour : “Je veillerai à ce que ma fille reste au frais avec un manteau frais, un tapis frais et des bouteilles d’eau congelées dans sa caisse, je vais également m’assurer qu’elle a beaucoup à boire.

“La plupart des gens qui montrent ont beaucoup plus de bon sens que votre propriétaire habituel d’animal de compagnie dans la chaleur, alors s’il vous plaît ne nous reprochez pas de faire quelque chose que nous et nos chiens apprécions.”

Un autre a écrit: “Les chiens sont surveillés très attentivement et vont très bien. Les gens savent comment garder leurs chiens au frais.

“Je n’ai jamais vu un chien avoir un coup de chaleur lors d’une exposition canine. Un coup de chaleur se produit normalement lorsque vous exercez les chiens dans la chaleur, lors d’expositions canines, ils se détendent principalement dans leurs cages.”

Pendant ce temps, la RSPCA a exprimé sa préoccupation concernant les spectacles en cours et a exhorté les organisateurs à envisager de réorganiser ou d’annuler.

Esme Wheeler, experte en bien-être canin à la RSPCA, a déclaré: “Nous sommes préoccupés d’apprendre que des expositions canines ont lieu pendant la canicule et exhortons les organisateurs à donner la priorité au bien-être des chiens et à envisager de réorganiser ou d’annuler.

‘PRENEZ ÇA AU SÉRIEUX’

“Le temps chaud est passé de glorieux à extrême, et nous ne saurions trop insister sur le fait qu’il est vital que les propriétaires d’animaux prennent la situation au sérieux.

“Cela signifie limiter ou sauter les promenades, ne faire que des trajets en voiture très essentiels, laisser de l’eau disponible à tout moment et préparer des serviettes et des tapis humides et froids et des friandises glacées.

“Ne soyez pas cette personne qui traîne son chien haletant le long du trottoir ou qui traîne autour d’un spectacle. S’il vous plaît, laissez-les à la maison au frais où ils seront en sécurité.

“Savoir comment essayer de prévenir les coups de chaleur, et aussi comment repérer les signes de coups de chaleur chez les animaux de compagnie pourrait être une question de vie ou de mort, nous exhortons donc toute personne ayant un animal de compagnie – que ce soit un chien ou un chat, un lapin ou une pintade porc, et même des poulets, des chevaux et des animaux exotiques – pour réserver du temps aujourd’hui pour lire et faire des projets.”

Ellingham Show a annoncé plus tôt cette semaine qu’il demandait aux gens de ne pas amener leurs chiens à l’événement et avait supprimé toutes les expositions canines de leur horaire sur les conseils de la RSPCA.

Le carnaval de Christchurch a également annulé son exposition canine pour demain en raison de préoccupations similaires.

Le Bournemouth Championship Dog Show a été approché pour commentaires.

Les propriétaires ont insisté sur le fait qu’ils savaient comment garder leurs chiens au frais Crédit : BNPS

Un certain nombre de chapiteaux fournissaient de l’ombre – mais beaucoup ont dit que les conditions seraient trop chaudes pour les chiots Crédit : BNPS