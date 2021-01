COOPERSTOWN, NY: Le Temple de la renommée du baseball a ouvert une exposition honorant le championnat des Los Angeles Dodgers 2020 World Series, comprenant des objets utilisés par plusieurs joueurs.

Les Dodgers ont battu les Rays de Tampa Bay en six matchs pour remporter le premier titre de la série des franchises en 32 ans.

Parmi les objets offerts par l’équipe, on trouve: le ballon utilisé par Clayton Kershaw pour le lancer d’ouverture du premier match de la première série mondiale sur site neutre de l’histoire; une batte utilisée par le MVP des World Series Corey Seager dans le match 6; et un maillot de route porté par Mookie Betts dans les jeux 3, 4 et 5. D’autres éléments sont le casque de frappeur Max Muncys et la veste et le masque du manager Dave Roberts portés tout au long de la série jouée pendant la pandémie de coronavirus.

Des objets des joueurs de Rays Randy Arozarena, Ji-Man Choi et Brett Phillips sont également inclus.

L’exposition Autumn Glory sera exposée au Hall of Fame de Cooperstown, New York, pendant les séries éliminatoires de 2021.

