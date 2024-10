Une exposition à succès du Met retrace les origines de la peinture européenne

Une immense affiche accueille les visiteurs du Metropolitan Museum of Art de New York. Annonçant le spectacle de la saison, « Sienne : l’essor de la peinture, 1300-1350 », l’affiche présente un détail du Résurrection de Lazare (1310-11) de Duccio di Buoninsegna, fondateur de l’école siennoise. Elle représente le Christ, entouré d’une foule, levant le bras tendu. Si vous connaissez le tableau non recadré, vous réalisez qu’à droite devrait apparaître Lazare dans son tombeau, les yeux désormais ouverts, prenant vie sur l’ordre du Christ. Le musée sait ce qu’il fait : le geste dramatique du Christ résume ici le thème de l’exposition, à savoir comment les artistes siennois de la fin du Moyen Âge ont revitalisé la peinture, en la transformant en un médium plus expressif et naturaliste.

Une fois à l’intérieur, on se régale d’un rassemblement d’objets peu susceptibles d’être revus ensemble. Nous commençons par un premier tableau de Duccio, Madone Stoclet (vers 1295), une œuvre tendre illustrant l’amour du Christ pour sa mère. À proximité, nous voyons des exemples de l’art qui a influencé Duccio, notamment un tableau byzantin Vierge à l’Enfant (c.1260-1270), représentatif du « style grec » de nombreuses peintures italiennes avant son époque. Voyant le potentiel de la façon dont la peinture byzantine antérieure pouvait émouvoir le spectateur malgré son abstraction quelque peu raide et céleste, Duccio a donné à ses figures des gestes et des expressions plus réalistes, sans oublier l’énergie pulsée de la couleur, de l’ornement et de la ligne. Lorsqu’on le compare aux sculpteurs occidentaux antérieurs et contemporains sur l’ivoire, le bois et la pierre (nous ne rencontrons pas ses ancêtres peintres siennois), nous entrevoyons en partie comment Duccio a développé un style de peinture plus pertinent, mettant l’accent sur l’accessibilité du divin.

Pietro Lorenzetti : Retable de Tarlatienv. 1320. © Foto Studio Lensini Sienne

L’ampleur de l’œuvre de Duccio se ressent dans la salle suivante, où le visiteur découvre des exemples spectaculaires de son art mature, notamment des parties de son chef-d’œuvre, le Maestà (vers 1308-1311), un retable polyptyque massif pour la cathédrale de Sienne dont le Résurrection de Lazare une fois formé une partie. Bien que la plupart des Maestà réside toujours à Sienne, certaines parties ont été démolies et dispersées au XVIIIe siècle. C’est la première fois que les scènes survivantes de l’arrière de la base du retable, appelées prédelleont été réunis. Cette prédelle la plus ancienne connue comprend des épisodes du ministère du Christ tels que Tentation du Christ sur la Montagne, le Fête à Canaet le Guérison de l’aveugle. Posés dans une architecture complexe d’accessoires de scène ou dans de vastes paysages ouverts, les personnages de Duccio se comportent comme de vraies personnes, s’impliquant dans des événements humains fascinants pleins de détails vivants. Ces œuvres sont d’excellents exemples de sa narration lyrique.

L’influence de l’approche innovante de Duccio en matière de peinture religieuse et pertinente est évidente dans le travail des autres artistes au centre de cette exposition – Simone Maritni et les frères Pietro et Ambrogio Lorenzetti – qui ont tous probablement travaillé dans l’atelier de Duccio. Dans le Retable de Pieve (vers 1320), un énorme polyptyque à pignon et le panneau à cinq panneaux Retable du Palazzo Pubblico (vers 1326-1330), Pietro Lorenzetti et Simone Martini démontrèrent respectivement la flexibilité du format polyptyque utilisé dans l’œuvre de Duccio. Maestà. Les Lorenzetti ont également produit des œuvres de dévotion plus petites et des fresques profanes plus grandes, tout en créant des effets spatiaux réalistes qui ne seront pas remplacés avant un siècle.

Simone Martini, parfois dépréciée en tant que créatrice de jolies confiseries de cour, apparaît ici comme une artiste dramatique et profonde. Son Mise au tombeau de la Polyptyque d’Orsini (vers 1326-1334) le voit rendre un moment poignant : dans un décor crépusculaire d’arbres ombragés se découpant sur un ciel rouge sang, le Christ mort est entouré de ses disciples agonisants, qui gesticulent et se tirent les cheveux dans des paroxysmes de chagrin. Personnellement, je ne peux pas résister à son Le Christ découvert dans le Temple (1342), qui montre le jeune Christ devant ses parents mécontents après leur inquiétante recherche. Les sourcils froncés, Joseph ramène son beau-fils vers sa mère exaspérée. Le Christ se tient debout, les bras croisés, les yeux plissés – une image parfaite du défi boudeur d’un adolescent. Plus une étude psychologique qu’une image dévotionnelle, cette œuvre n’invite pas tant à la vénération qu’à une réflexion sur les motivations des acteurs, anticipant les définitions ultérieures de la peinture comme moyen de contemplation agréable (plutôt que utile).

Simone Martini : Avignon Christ portant la croixenv. 1335. Photo Gérard Blot. © RMN – Grand Palais (Musée du Louvre)

Au-delà de sa narration innovante et de son naturalisme, l’art siennois était somptueux, marqué par une splendeur matérielle et décorative reflétant la grande richesse et le cosmopolitisme de la ville. Située au carrefour du commerce textile international et située sur la route reliant l’Europe du Nord à Rome, Sienne possédait une culture visuelle somptueuse et diversifiée. La merveilleuse variété d’objets disséminés dans l’exposition va des émaux translucides locaux aux tissages luxueux de Turquie et d’ailleurs. Et les effets de l’échange sont souvent décrits avec des détails passionnants. Ainsi, nous voyons les types de textiles étrangers imités par Pietro Lorenzetti et les précédents que Duccio et Simone ont établis pour l’enluminure de manuscrits franco-néerlandais. Après que Simone ait rejoint l’influente cour papale d’Avignon en France, son style a transformé la peinture dans toute l’Europe, de l’Angleterre à la Bohême. Malheureusement, ce monde cosmopolite a connu une fin brutale avec la peste noire vers 1350.

Pourtant, la rivale de Sienne, Florence, reste pratiquement ignorée. Cela ne peut pas être un hasard. Depuis que Giorgio Vasari a écrit la première longue histoire de l’art italien, Florence a dominé les récits sur l’essor de la peinture. Considérant la peinture antérieure morte, il a affirmé que les Florentins avaient mené sa renaissance, minimisant l’implication siennoise. Il a fallu les efforts cumulés de nombreux chercheurs, le travail de plusieurs décennies, pour supplanter ce récit. « Sienne » est l’un des plus beaux fruits de cet effort, reconnaissant à la ville ses contributions démesurées.

Mais il y a place à la circonspection. Bien que l’exposition mette en lumière le cosmopolitisme de Sienne, elle ignore largement les événements artistiques clés de l’arrière-cour de Sienne. Duccio peignait pour des mécènes florentins et apprit probablement de ses pairs florentins, dont le naturalisme était également pionnier. Pour éviter de répéter le favoritisme régional de Vasari, nous devons reconnaître l’influence mutuelle de ces villes. Les artistes siennois ont intégré tout ce qu’il y avait de meilleur dans le monde qu’ils connaissaient, tout en apportant une grande contribution en retour. Ces faits ne diminuent en rien notre admiration pour la brillante particularité de Sienne, en particulier pour son lyrisme pictural inégalé, si vivement capturé dans cette exposition stupéfiante.