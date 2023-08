Une exposition à Londres plaide en faveur d’une plus grande visibilité des femmes artistes arabes

Ayant grandi entre la Jordanie et le Liban dans les années 1980 et 1990, Dia Al Batal entendait souvent les « tic-tac-tac… tic-tac » répétitifs d’un marteau et d’un ciseau pendant que sa mère, Mona Saudi, travaillait pendant des heures sur sa pierre. sculptures.

En tant qu’artiste arabe, le chemin pour l’Arabie Saoudite n’a pas été facile. Al Batal a déclaré que sa mère avait été refusée à plusieurs reprises par des exposants en Europe et aux États-Unis.

La sculptrice jordanienne est décédée en 2022, mais l’une de ses sculptures abstraites, intitulée « Continuity », faisait partie d’une récente exposition chez Christie’s à Londres, intitulée Kawkaba (« constellation » en arabe).

« C’est ainsi que ma mère a toujours voulu que son travail soit exposé, dans des collections où le public puisse y accéder, et non caché et caché », a déclaré Al Batal dans une interview à Londres.