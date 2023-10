Le défi de capturer 150 ans d’histoire dans une seule exposition est un défi de taille.

Mais c’est exactement ce que la bibliothèque publique de Warren a pu accomplir avec une exposition qui sera présentée jusqu’au 18 novembre.

Cette année marque le 150e anniversaire de la bibliothèque publique de Warren.

« Nous savions qu’il était important de raconter une histoire » Julie Miller, bibliothécaire en communication et sensibilisation, a déclaré. « Bien que nous ayons choisi le 16 octobre 1873, (une bibliothèque) était en chantier depuis les années 1830. »

L’exposition est le résultat d’heures et d’heures de travail de Miller, de la bibliothécaire de référence Jenn Knisley et de la bénévole Kitty Hagberg.

« (Ils) ont fait un travail phénoménal avec cela » » a déclaré la directrice de la bibliothèque, Kelli Knapp.

Les efforts ont débuté en janvier et ont abouti à la première exposition de la Bibliothèque à la galerie Wetmore depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Miller a dit qu’elle était « Les bibliothèques reconnaissantes sont de bons gardiens de documents. Cela a été intéressant pour nous de reconstituer les choses.

Ce que nous connaissons maintenant sous le nom de bibliothèque publique de Warren était initialement situé au Struthers Library Theatre, un cadeau de Thomas Struthers à la communauté.

Le bâtiment actuel de la bibliothèque, qui a été agrandi et réhabilité au fil des ans, date de 1916. Il a été conçu par Warren and Wetmore, la même entreprise qui a conçu le terminal de la gare Grand Central à New York.

Le processus consistant à rassembler une grande quantité de matériel pour une présentation comme celle-ci a apporté quelques surprises et certaines choses qui se sont tout simplement démarquées.

Pour Knisley, cela comprenait des photos de l’entrée originale de la bibliothèque datant de 1916, quelque chose qu’elle n’avait pas pu imaginer aujourd’hui.

Elle a également expliqué que la bibliothèque a publié son propre journal pendant un certain temps – le Warren Library Loan Daily.

Cette publication ressemble – de par sa conception – au Warren Mail, qui était le journal dominant de la communauté dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Miller a déclaré que le processus avait permis de découvrir quelques enveloppes de photos qui semblent avoir été prises pour le journal.

« C’est toujours intéressant d’y retourner » dit-elle, et regarde « comment ils allaient. »

L’exposition ramène l’histoire de la bibliothèque à nos jours et Miller a souligné les différences drastiques en matière de mode, de coiffures et d’ordinateurs qui sont évidentes entre les années 1980 et 1990 jusqu’à aujourd’hui.

Knapp a souligné comment la bibliothèque s’est impliquée dans la Première et la Seconde Guerre mondiale en envoyant des livres aux soldats.

Miller a ajouté que la bibliothèque a prospéré pendant la Grande Dépression.

Il y avait « Des centaines de personnes par jour ici, entendant des journaux (et) des livres sur les compétences professionnelles. Et c’était gratuit.

L’exposition met également en lumière les défis historiques du financement des bibliothèques.

Knapp a déclaré que le financement de l’État avait été réduit d’au moins 30 pour cent au début des années 2000 et que, même si les commissaires ont augmenté la contribution du comté ces dernières années, la bibliothèque reçoit toujours moins du comté que dans les années 1970.

De nombreux livres et objets spéciaux ont été intégrés à l’exposition, ainsi que des expositions qui sont « convivial au toucher ». Cela comprend une pelle utilisée pour débuter les travaux en 1984, que Hagberg a achetée ailleurs et rapportée à Warren.

Le processus de montage de l’exposition a également mis en lumière une lacune dans les archives qui pourrait donner lieu à un projet supplémentaire.

« Nous avons toutes ces superbes photos jusqu’en 2000 », » dit Miller.

À partir de 2020 ? Toutes les photos sont numériques. « Nous n’avons pas de photos physiques » elle a ajouté.

Knapp a dit qu’il y avait une discussion à propos de « mettre l’accent sur l’impression de photos » à partir de 2000 afin d’assurer la continuité des archives.

L’exposition est dédiée à la mémoire de Barb Tubbs, qui a travaillé à la bibliothèque pendant plus de 50 ans et est décédée en 2021.

« Elle aimait beaucoup faire des expositions à la Galerie », » a déclaré Miller, soulignant que c’était une façon de lui rendre hommage. «(Elle) nous manque beaucoup» dit-elle.

L’exposition est ouverte jusqu’au 18 novembre chaque fois que la bibliothèque est ouverte – de 10 h à 20 h du lundi au jeudi et de 10 h à 17 h le vendredi et le samedi.







