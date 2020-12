Une autre explosion dans le centre de l’Afghanistan, mardi après-midi, a tué le chef adjoint du conseil provincial de Ghowr, Abdul Rahman Atshan. Mardi également, un policier a été abattu dans l’est de Kaboul et un autre a été blessé.

« Cet acte de terrorisme est un crime de guerre et un crime contre l’humanité », a déclaré le ministère afghan de l’Intérieur dans une déclaration aux médias au sujet du meurtre de Mohebi.

Depuis la signature d’un accord entre les talibans et les États-Unis en février appelant au retrait complet des forces américaines, le nombre de meurtres ciblés en Afghanistan n’a cessé d’augmenter. Les attaques se sont poursuivies malgré des mois de pourparlers de paix entre les talibans et le gouvernement afghan à Doha, la capitale qatari.

Ces pourparlers ont été interrompus lundi, ont déclaré les talibans et le gouvernement dans des déclarations séparées.

«Il est tragique que la guerre continue. La nécessité d’un règlement politique, d’une réduction de la violence et d’un cessez-le-feu reste urgente », a déclaré l’envoyé de paix américain Zalmay Khalilzad. un tweet après que les talibans et le gouvernement ont annoncé la suspension.

Le président Ashraf Ghani a appelé les talibans à déplacer la phase suivante des pourparlers de Doha à l’Afghanistan. Le gouvernement afghan est prêt à négocier [the Taliban] où ils veulent en Afghanistan », a-t-il déclaré une réunion du cabinet Lundi.

La violence s’intensifie également en dehors des zones urbaines. Des affrontements entre les combattants talibans et les forces gouvernementales ont lieu dans les zones rurales du sud de l’Afghanistan et ailleurs. Le ministère de la Défense a déclaré que ses forces avaient tué des dizaines de combattants talibans à Kandahar et Ghazni au cours des deux derniers jours.