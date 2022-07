Une explosion tue des dizaines de prisonniers ukrainiens dans une prison russe

Leur reddition à la mi-mai a marqué la fin de l’une des batailles les plus brutales de la guerre et a offert à la Russie une victoire significative, ainsi qu’une monnaie d’échange. Déjà, l’Ukraine et la Russie ont négocié l’échange de 144 des combattants les plus gravement blessés et des pourparlers étaient en cours pour un autre échange de prisonniers.

Les responsables russes n’ont fourni aucune preuve concluante pour étayer leurs affirmations selon lesquelles l’Ukraine aurait frappé la prison. Un blogueur de guerre ami du Kremlin a publié une vidéo d’éclats de métal tordus qui, selon lui, étaient les restes d’une fusée HIMARS. Aucun garde russe n’a été tué ou blessé dans l’explosion, selon des responsables russes.

Les agences de renseignement ukrainiennes sont rapidement intervenues. Le service de renseignement intérieur, le SBU, a publié vendredi soir un enregistrement audio de ce que l’agence a qualifié de deux combattants séparatistes soutenus par la Russie discutant de l’explosion au téléphone. Dans l’appel, qui n’a pas pu être vérifié de manière indépendante, une personne a déclaré qu’il n’y avait eu aucun bruit de roquette avant l’explosion et que les forces russes avaient probablement fait sauter la caserne elles-mêmes.