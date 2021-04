Au moins 12 personnes ont été blessées mardi lors d’une puissante explosion sur un terrain de football lors d’un match dans la province pakistanaise du Baloutchistan, selon la police.

Un match de football était en cours dans la ville d’Allahabad à Hub, le centre industriel de la province, pour rendre hommage aux policiers tués dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’un engin explosif improvisé de fabrication locale a explosé, provoquant une forte explosion, a déclaré Mohammad Ahmed Zaheer, officier de police principal. mentionné.

Il a déclaré que 12 personnes blessées dans l’explosion avaient été transportées à Karachi pour y être soignées. Deux des blessés sont dans un état critique, a-t-il déclaré.

Un haut responsable de la police a déclaré que l’explosion avait eu lieu lors du dernier match du tournoi. La police enquêtait sur la nature de l’explosion et sur un mobile possible.

La ville centrale relie Karachi au Baloutchistan. Les séparatistes et les militants ont mené un certain nombre d’attaques terroristes au Baloutchistan et attaquent généralement les forces de sécurité, y compris la police, les travailleurs et les ouvriers de l’extérieur de la province qui travaillent sur le corridor économique sino-pakistanais de plusieurs milliards de dollars dans différentes parties de la province.

L’année dernière, sept soldats du Frontier Corps (FC) et sept gardes de sécurité ont été tués lorsque des terroristes ont attaqué un convoi escortant des travailleurs de la Oil and Gas Development Company Limited sur la route côtière de Makran à Ormara. Lors d’une autre attaque l’année dernière, au moins huit personnes, dont des policiers et des membres du FC, ont été blessées dans une explosion à Hub.

