Une explosion secoue le centre d’Istanbul, tuant 4 personnes, selon le gouverneur

ISTANBUL — Une explosion a secoué dimanche une artère piétonne animée du centre d’Istanbul, tuant au moins quatre personnes et faisant 38 blessés, a annoncé le gouverneur de la province. a dit.

Le gouverneur, Ali Yerlikaya, en une publication sur Twittern’a pas précisé la cause de l’explosion, qui s’est produite vers 16h20 heure locale.

L’explosion a frappé l’avenue Istiklal, à quelques pas de la place Taksim et l’un des quartiers les plus fréquentés de la ville pour le shopping, le tourisme et les transports en commun. Un match de football prévu plus tard dimanche soir à proximité a peut-être amené encore plus de monde que d’habitude dans la région.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux ont montré une boule de feu orange s’élevant de la rue et des foules de personnes paniquées et se précipitant pour fuir la zone. D’autres vidéos de la scène montraient un certain nombre de personnes grièvement blessées au sol, certaines couvertes de sang et immobiles.