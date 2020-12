NASHVILLE – Les autorités pensent qu’une explosion qui s’est produite dans le centre-ville tôt le matin de Noël et a été ressentie à des kilomètres à la ronde était un «acte intentionnel» déclenché par un véhicule.

La police a répondu aux informations faisant état d’un véhicule suspect garé devant le bâtiment AT&T juste avant 6 heures du matin. À son arrivée, la police a déclaré qu’un policier « avait des raisons » d’alerter l’unité des dispositifs dangereux du département, qui était en route, lorsqu’une « explosion importante » s’est produite.

Trois personnes ont été hospitalisées pour blessures, selon la police

La police et les pompiers sont intervenus dans une zone près de Second Avenue et Commerce Street vers 6h45 vendredi. Des fonctionnaires sont sur place pour essayer d’éteindre le feu et voir s’il y a quelqu’un à l’intérieur du bâtiment.

Les pompiers ont confirmé qu’une escouade anti-bombe était sur les lieux avec une enquête active de la police du métro et des agences fédérales. Le ministère a demandé aux résidents et à d’autres d’éviter la zone.

Le maire John Cooper a dit qu’il avait fait le tour des dégâts, décrivant du verre brisé et des conduites d’eau avec de l’isolant « gonflé » dans les arbres.

« On dirait qu’une bombe a explosé », a-t-il dit. Il a déclaré qu’il était trop tôt pour tirer des conclusions, mais a déclaré que des mises à jour seraient données samedi matin.

Le centre-ville sera «bouclé» pour une enquête plus approfondie et pour s’assurer que tout est «complètement sûr», selon Cooper.

« Encore un événement dans Nashville’s 2020 », a-t-il déclaré.

Il y a eu des rapports initiaux de dommages structurels, et des débris et du verre brisé ont survolé une vaste zone. Il n’y avait aucune information immédiate sur les blessures.

Des images et des vidéos prises dans la région montraient des flammes et de la fumée – qui pouvaient également être vues à des kilomètres de distance. Des alarmes à l’intérieur de plusieurs bâtiments ont été entendues avec de l’eau se déversant dans certains bâtiments avec des dommages structurels et des fenêtres cassées.

Les arbres bordant la Second Avenue ont été noircis par l’incident.

Le propriétaire de l’auberge de jeunesse Nashville Downtown, à proximité, a déclaré au Tennessean, qui fait partie du réseau USA TODAY, que les invités avaient été évacués vers le stade Nissan pour s’abriter. Il a dit avoir reçu un appel tôt vendredi de son personnel qui a signalé avoir entendu un «boom fort» et l’alarme incendie se déclencher.

Il a dit que l’auberge était endommagée mais n’est pas entrée dans les détails.

Ceci est une histoire en développement.

Contribuer: The Associated Press