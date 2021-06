Une explosion paralyse une raffinerie de pétrole iranienne quelques heures après qu’un incendie a coulé son plus gros navire de guerre lors de la dernière catastrophe mystérieuse du pays

Un incendie MASSIF s’est déclaré dans une raffinerie de pétrole en Iran quelques heures seulement après que le plus grand navire de guerre du pays a pris feu et a coulé dans le golfe d’Oman.

Des responsables ont déclaré que l’incendie de la Tondgooyan Petrochemical Co. au sud de Téhéran était un accident, blâmant une fuite dans une conduite de gaz liquéfié qui a conduit à une énorme explosion.

Les autorités ont d’abord blâmé une fuite dans une conduite de gaz liquéfié qui a conduit à une énorme explosion Crédit : Polaris

La fumée monte après qu’un incendie s’est déclaré à la raffinerie de pétrole de Tondgooyan à Téhéran Crédit : Getty

La raffinerie de pétrole a continué à brûler pendant une deuxième journée alors que les pompiers luttaient pour éteindre les flammes Crédit : Polaris

L’incendie a éclaté mercredi soir dans l’installation publique, a annoncé l’agence de presse SHANA du ministère du Pétrole, envoyant des panaches de fumée noire dans le ciel au-dessus de la capitale.

La raffinerie de pétrole a continué à brûler pendant une deuxième journée jeudi alors que les pompiers luttaient pour éteindre les flammes.

Le ministre iranien du Pétrole Bijan Zanganeh s’est rendu sur les lieux pendant la nuit et a rassuré le public que l’incendie n’affecterait pas la production.

Et les Iraniens ont continué à faire la queue pour de l’essence jeudi matin – le début du week-end en République islamique.

Le porte-parole de la raffinerie Shaker Khafaei a déclaré que les responsables espéraient que l’incendie s’éteindrait de lui-même après avoir manqué de carburant dans les prochaines heures, selon SHANA.

Le temps chaud de l’été en Iran a provoqué des incendies dans le passé et les températures à Téhéran ont presque atteint les 40 ° C mercredi.

La dernière catastrophe mystérieuse est survenue le jour même où le plus grand navire de la marine iranienne a pris feu après une explosion dans la « salle des machines » et a brûlé pendant 20 heures dans le golfe d’Oman avant de couler.

L’incendie s’est déclaré à bord du Kharg de construction britannique lors d’une mission d’entraînement vers 2 h 25.

Le temps chaud de l’été en Iran a provoqué des incendies dans le passé Crédit : Reuters

Les autorités espèrent que l’incendie s’éteindra après avoir manqué de carburant dans les prochaines heures Crédit : REUTERS

Les Iraniens ont continué à faire la queue pour de l’essence jeudi matin Crédit : Reuters

Les pompiers et les ambulances arrivent à la raffinerie de pétrole de Tondgooyan Crédit : Getty

L’ensemble de l’équipage a réussi à évacuer le navire et des images partagées sur les réseaux sociaux iraniens montraient des images de marins portant des gilets de sauvetage alors qu’ils fuyaient le navire.

Le navire a été en feu pendant 20 heures alors que les responsables militaires se battaient pour éteindre les flammes avant qu’il ne coule finalement.

Ces derniers mois, des attaques ont été signalées contre la flotte maritime iranienne qui ont été liées à Israël.

En avril, l’Iran a accusé Israël d’une explosion qui a endommagé le navire militaire MV Saviz dans la mer Rouge.

Le Saviz a été la cible d’une attaque israélienne de « représailles » après « les frappes précédentes de l’Iran sur des navires israéliens », avait rapporté le New York Times à l’époque.

Mais les médias d’État iraniens ont suggéré qu’un incendie électrique pourrait avoir éclaté sur le Kharg peu après 2 heures du matin.

Et l’expert en défense et sécurité basé à Téhéran, Hossein Dalirian, a déclaré que « les spéculations sur les attaques contre le navire ne sont pas vraies ».

« Cela s’est produit en raison d’un défaut technique dans la salle des machines », a-t-il tweeté.

Le navire a été en feu pendant 20 heures avant de finalement couler Crédit : AP

De la fumée s’élevant du Kharg iranien dans le golfe d’Oman Crédit : EPA

Tout l’équipage a réussi à évacuer le navire de construction britannique Crédit : AP

L’incendie s’est produit dans le golfe d’Oman, une voie navigable reliée au détroit d’Ormuz par lequel transite environ un cinquième du pétrole mondial.

Cela survient alors que les responsables de la sécurité américaine surveillent deux navires de guerre iraniens qui pourraient se diriger vers le Venezuela après qu’une frégate, connue sous le nom de Makran, a été photographiée naviguant le long de la côte est de l’Afrique.

Ils essaient de déterminer la destination du voyage, les motifs qui le sous-tendent et la cargaison que le navire pourrait contenir.

Les responsables du renseignement pensent qu’il se dirige vers le Venezuela, ont déclaré des sources anonymes à Politico.

Les tensions s’intensifient entre les États-Unis et l’Iran et on pense qu’il pourrait s’agir d’une tactique d’intimidation envers Washington de la part du président Hassan Rouhani.

L’Iran et le Venezuela sont tous deux soumis à de lourdes sanctions de la part des États-Unis et ont noué des relations étroites.

Le mois dernier, un navire américain a tiré une trentaine de coups de semonce pour repousser des vedettes iraniennes qui auraient « harcelé » un sous-marin lanceur de missiles balistiques dans le détroit d’Ormuz.

Environ treize vedettes iraniennes « ont effectué des manœuvres dangereuses et non professionnelles » à proximité, selon le Pentagone.

La série d’incendies intervient une semaine seulement après qu’une explosion majeure s’est produite dans une usine de drones en Iran, blessant neuf personnes.

La cause de l’explosion reste inconnue – mais elle s’est produite quelques jours seulement après qu’Israël ait accusé Téhéran d’avoir apporté son soutien au Hamas lors du récent conflit à Gaza.