La police israélienne enquête pour déterminer si l’incident était « lié au terrorisme »

La police israélienne enquête sur une explosion survenue à Tel-Aviv, qui a fait un mort et un blessé, ont rapporté dimanche les médias locaux. Les autorités soupçonnent que la victime a été tuée par sa propre bombe, lors d’un attentat-suicide raté.

L’explosion s’est produite dans le centre-ville vers 20 heures, causant des dégâts importants à un camion situé à proximité. Le commandant du district central, Perez Amer, a déclaré aux journalistes que « Des dizaines d’appels ont été reçus par le centre d’urgence, signalant une forte explosion et des morceaux de corps éparpillés sur la rue Lehi. »

Lorsque la police et les ambulanciers sont arrivés, ils ont remarqué une « Corps mutilé et traces d’explosion sur le mur », Amer a ajouté. L’homme, plus tard identifié Gideon Peri, 50 ans, a été déclaré mort sur place.

Un autre homme, qui traversait la zone en scooter, a été modérément blessé par des éclats d’obus et a été transporté à l’hôpital pour y être soigné.

Les autorités pensent que l’engin explosif était porté par la victime décédée elle-même. Dans un premier temps, la police avait «difficulté à identifier le corps» mais déterminé « Il ne s’agit pas d’un civil innocent, mais de la personne qui transportait l’engin explosif. »

רגע הפיצוץ בתל אביב מספר מטרים בודדים מזירת הפיגועעולה חשד כי המחב ל היה בדרך לבלומפילד למשחק סכנין-תל אביב היה אמור להגיע לקיבוץ גלויות שם עוברים אלפי אוהדים בדרכם הביתה. נמנע כאן ככל כנראה פיגוע המוני. pic.twitter.com/s42af3kgAZ – Daniel Amram – דניאל עמרם (@danielamram3) 18 août 2024

« Il est trop tôt pour dire s’il s’agit d’un acte criminel ou d’un acte terroriste », M. Amer a ajouté qu’il était essentiel d’identifier la nature de l’incident. L’agence de sécurité israélienne, le Shin Bet, participe à l’enquête.

Des images de vidéosurveillance non confirmées ont fait surface sur Internet, montrant les moments de l’explosion, tandis qu’une autre vidéo montre un homme portant un sac à dos. Certains rapports suggèrent que la bombe aurait pu exploser prématurément, tuant l’agresseur potentiel.