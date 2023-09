Une explosion lors d’un rassemblement célébrant l’anniversaire du prophète de l’Islam tue 6 personnes dans le sud-ouest du Pakistan

QUETTA, Pakistan (AP) — Une puissante bombe a explosé vendredi lors d’un rassemblement célébrant l’anniversaire du prophète de l’islam Mahomet dans le sud-ouest du Pakistan, tuant au moins six personnes et en blessant des dizaines d’autres, ont annoncé la police et un responsable gouvernemental.

L’attentat à la bombe a eu lieu à Mastung, un district de la province du Baloutchistan, a déclaré l’administrateur du gouvernement, Atta Ullah. Les blessés ont été transportés vers les hôpitaux voisins et certains d’entre eux se trouvent dans un état critique, a-t-il indiqué.

Ullah n’a fourni aucun autre détail.

Les musulmans du Pakistan et du monde entier célèbrent l’anniversaire du prophète de l’Islam en organisant des rassemblements publics.

The Associated Press