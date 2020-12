Le navire battant pavillon de Singapour, le BW Rhin, effectuait des opérations de déchargement lorsqu’il a été touché à 12 h 40, heure locale, selon Hafnia, l’armateur, déclarant qu’il était possible que « du pétrole se soit échappé du baril ». Un incendie qui s’est déclaré à bord a été éteint et les 22 membres de l’équipage étaient en sécurité, a indiqué la compagnie.

Un avertissement des opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni ont déclaré que le port de Jiddah avait été fermé après l’explosion au milieu « d’informations non confirmées selon lesquelles un deuxième navire était impliqué dans un incident ».

Plus tard lundi, l’agence de presse saoudienne dirigée par l’État a cité un responsable anonyme du ministère de l’Énergie, affirmant que l’explosion avait été causée par un bateau rempli de bombes, sans préciser qui était responsable. Le responsable a déclaré que l’incident était un acte criminel et « une attaque terroriste » et a noté qu’il s’était produit peu de temps après une attaque contre un autre navire à Shuqaiq dans le nord de Djeddah le 25 novembre.