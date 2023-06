Une explosion frappe un immeuble à Paris, blessant quatre personnes. La police tente de déterminer la cause

PARIS (AP) – Une forte explosion a frappé mercredi un immeuble de la rive gauche de Paris, faisant quatre blessés et déclenchant un incendie qui a envoyé de la fumée planer au-dessus du monument en forme de dôme du Panthéon et a provoqué l’évacuation des bâtiments, a annoncé la police. La cause de l’explosion n’était pas connue dans l’immédiat.

La façade d’un immeuble du 5e arrondissement s’est effondrée et les services d’urgence s’efforçaient de déterminer si quelqu’un se trouvait encore à l’intérieur, a déclaré un responsable de la police parisienne.

Florence Berthout, maire de l’arrondissement, a déclaré que quatre personnes étaient en état « d’urgence absolue ».

« L’explosion a été extrêmement violente », a-t-elle dit, décrivant des morceaux de verre tombant toujours des bâtiments.

Le quartier a été bouclé et des dizaines de secouristes ont rempli la zone.

La porte-parole de la police de Paris, Loubna Atta, a déclaré qu’il était trop tôt pour déterminer la source de l’incendie et n’a pas pu confirmer les informations selon lesquelles il aurait été causé par une explosion de gaz.

The Associated Press