Une explosion frappe un gazoduc reliant la Lituanie et la Lettonie – un village voisin évacué | Nouvelles du monde

Une explosion a frappé un gazoduc reliant la Lituanie et la Lettonie.

L’explosion s’est produite dans le comté de Panevezys, au nord Lituaniea déclaré l’opérateur de transport de gaz du pays, Amber Grid.

Le radiodiffuseur lituanien LRT a déclaré que le village de Valakeliai, qui compte environ 250 habitants, était évacué par précaution.

Photo : Gintautas Geguzinskas, maire de la municipalité de Pasvalys



Nemunas Biknius, directeur général d’Amber Grid, a déclaré à Sky News que personne n’a été blessé et qu’aucune propriété n’a été endommagée dans l’explosion, et une enquête sera lancée sur la cause.

Il a déclaré: “Heureusement, personne n’a été blessé lors de cet incident et nous allons bientôt ouvrir une enquête sur ce qui s’est passé.

“Pour le moment, nous n’avons aucune preuve que cela aurait pu être délibéré, mais l’enquête répondra aux questions.”

Le ministre letton de l’énergie, Raimonds Cudars, a été informé que l’explosion avait été causée par un accident technique, selon le Baltic News Service.

Les flammes se sont élevées à 165 pieds (50 mètres) dans les airs et pouvaient être vues à une distance d’au moins 11 miles (17 km), a rapporté LRT.

Les flammes ont maintenant été éteintes, après que les pompiers ont dû attendre pour s’attaquer aux flammes.

“Après l’incident, les vannes du gazoduc ont été resserrées. Nous ne constatons aucun effet néfaste sur le gazoduc”, a déclaré M. Biknius dans un précédent communiqué.

L’approvisionnement en gaz a été rétabli en Lettonie après avoir été temporairement suspendu, selon le PDG de l’opérateur lituanien du réseau de gazoducs.

Le maire du district de Pasvalys, Gintautas Geguzinskas, a déclaré à LRT : “Nous n’avons aucune information sur la cause de l’explosion.

“J’ai parlé à quelques personnes près de la scène. Ils m’ont dit que plus tôt dans la journée, ils avaient vu des travaux en cours près du pipeline où l’explosion s’est produite. Je ne peux pas confirmer si cela est vrai ou non.”

Le système de transport de gaz dans la région se compose de deux pipelines parallèles, et les premières données indiquent que l’explosion s’est produite dans l’un d’eux.

L’autre pipeline est resté intact.

Les consommateurs du quartier de Pasvalys sont approvisionnés en gaz par la canalisation adjacente.

La région compte environ 6 500 habitants.

Dominic Waghorn de Sky a déclaré: “Il semble que ce soit une sorte d’appareil ou un terrible accident qui a enflammé le pipeline et l’a fait exploser suffisamment pour laisser suffisamment de gaz s’échapper pour provoquer ce type de boule de feu.

Photo : Gintautas Geguzinskas, maire de la municipalité de Pasvalys



“Le contexte est que nous avons vu des attaques contre des infrastructures énergétiques civiles à la fois en Ukraine, à cause de la guerre là-bas, mais aussi dans certaines parties de la Russie.

“Si [the pipeline in Lithuania] est lié à la guerre ou non, ce n’est pas clair, mais ce n’est certainement pas quelque chose qui arrive normalement aux pipelines sans une motivation présumée néfaste ou sinistre derrière cela.”