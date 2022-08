Une explosion frappe le dépôt de munitions de la police de Berlin (VIDEO)

Les pompiers ne peuvent pas s’approcher du site en raison d’un danger “énorme” alors que les flammes se propagent à une forêt voisine

Un incendie majeur a englouti une installation de détonation de munitions de la police dans le quartier berlinois de Nikolassee, des explosions empêchant les pompiers d’accéder au site. L’incendie se propage maintenant de manière incontrôlable dans la forêt adjacente de Grunewald.

Selon les pompiers de Berlin, 1,5 hectare de forêt brûle actuellement et la zone touchée est bloquée dans un rayon de 1 kilomètre. Une centaine de pompiers luttent contre les flammes, mais les explosions se poursuivent, posant un “énorme danger” à toute personne s’approchant du site.

Einsatz am Sprengplatz: Die Explosionen im #Grunewald in der Nacht. pic.twitter.com/pJlQY09yyU — Tagesspiegel (@Tagesspiegel) 4 août 2022

“L’opération va être longue” le porte-parole du département, Thomas Kirstein, a déclaré aux journalistes. Outre les explosions, les pompiers affirment que le temps sec et la chaleur compliquent leur travail.

Lire la suite Inferno engloutit l’entrepôt d’un grand détaillant en ligne russe (VIDEO)

Il n’y a pas de zones résidentielles dans la zone de danger et aucun danger imminent pour le public, a indiqué la police.

Cependant, selon le journal Berliner Zeitung, les services d’urgence sont en attente et prêts à évacuer les personnes des zones voisines si nécessaire. Les membres du public ont été invités à garder leurs fenêtres et leurs portes fermées et à éteindre les ventilateurs et les climatiseurs.

Selon un porte-parole de la police, la cause de l’explosion n’est pas encore claire. L’installation a été utilisée pour stocker et effectuer des explosions contrôlées d’appareils sécurisés par les unités de neutralisation des armes de la police de Berlin.